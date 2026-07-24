El lujoso y flotante sueño de los más pequeños repite en Vigo: el pasaje cuesta más de 2.600 euros
Además de compartir travesía con sus personajes favoritos, los menores disponen de un parque acuático con piscinas, toboganes y montañas rusas de agua
Si hay un crucero dirigido especialmente a los niños de entre todos los que nos visitan, ese es sin duda el Disney Dream. A bordo de esta sucursal flotante del universo Disney, los más pequeños pueden disfrutar ya no solo de la presencia de sus personajes favoritos sino también de un parque acuático con piscinas, toboganes y montañas rusas de agua que los impulsan alrededor del barco.
El reconocible buque de perfil retro y en el que destacan sus dos chimeneas en las que luce la icónica silueta de Mickey Mouse, llegó a Vigo en el marco de un viaje de posicionamiento de siete noches entre Barcelona y Southampton con Cartagena, Málaga, Vigo y A Coruña como escalas intermedias y precios a partir de 2.636 euros por persona.
Consignado por Incargo Galicia, el Disney Dream llegó con 3.826 pasajeros de mayoría estadounidense y británica que viajan atendidos por 1.439 tripulantes.
El próximo 16 de septiembre repetirá escala.
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