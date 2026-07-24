Un espectáculo para disfrutar y cuidar del mar: Atlántida leva anclas en Bouzas y comienza su travesía

Este viernes en Bouzas arreciaba bastante el viento y la mejor forma de resguardarse era sumergirse en el mar. Atlántida, el nombre con el que se ha bautizado el observatorio del proyecto Peiraos do Solpor, abría al público con visitas guiadas de forma gratuita donde familias, curiosos y visitantes hacían cola para poder adentrarse en la vida submarina en un espacio particular e innovador. Este espacio permite conocer mejor la ría de Vigo y los elementos de su ecosistema desde una perspectiva inmejorable, desde dentro del mar.

Se accede a través de una pasarela conectada con el paseo de Bouzas que conecta con la estructura cental. A izquierda y derecha se extienden dos ramificaciones que permiten ver el atardecer con las Cíes de fondo desde una posición realmente privilegiada, un par de metros por encima del mar y sin mingún elemento delante que obstruya la vista. En el interior de la nave central se encuentran las escaleras de caracol por las que se accede al visor submarino. Allí, a través de visores, se pueden ver las diferentes estructuras que dan cobijo a los peces como sargos, piardas, el pez ballesta o bancos de cobios.

«Atlántida» comenzó a poblar este espacio submarino con arrecifes artificiales hace 4 meses. En este tiempo han pasado de ser elementos ajenos al medio a estar pobladas de vida y a atraer a diferentes peces y algas. Lucía Martínez, una de las guías de la visita, señala que cada vez «irá atrayendo más y más biodiversidad», en este espacio, añade Lucía, existe una «sinergía positiva» ya que cuanta más vida haya, más atraerá.

Colas en Bouzas para acceder al visor submarino. / Pablo Hernández Gamarra / FDV

«Viviría aquí»

El visor ha generado muy buenas impresiones entre los visitantes. Jorge García, originario de A Coruña, ha quedado muy sorprendido porque vinieron «de casualidad» y ha quedado cautivado por el lugar, hasta tal punto que asegura que él «viviría aquí». Destaca también el espacio como un elemento didáctico de primer nivel y que es «una inversión a futuro» para poder enseñar y concienciar a las nuevas generaciones de «cuidar nuestros ecosistemas».

Una familia, en el visor submarino. / Pablo Hernández Gamarra / FDV

Silvia Vázquez y Sergio Figueiras vieron la noticia en el FARO anunciando la inauguración y acudieron a visitar «Atlántida». Les pareció «muy interesante» el poder ver como se desarolla la fauna marina y como era la ambientación del espacio. El habitáculo junto con las escaleras que dan acceso están ambientadas para replicar la luz, el sonido y las texturas. Sergio reconoce que tuvo que agacharse para comprobar si el suelo estaba o no mojado como aparentemente parecía, tras agacharse y acariciar lo que simula el fondo marino Silvia exclamó: «¡Ves cómo es resina!».

Se ha formado una cola donde algunos han tenido que esperar hasta 40 minutos, pero a medida que han ampliado los grupos y han agilizado las visitas el tiempo de espera para acceder al mirador submarino en el día de su inauguración se ha reducido a la mitad. Los visitantes han agredido la agilidad de las visitas. Lucía Martínez destaca después de las primeras visitas que lo que más llama la atención a los peques son «los peces grandes» ya que en la playa son pequeños, pero aquí «los ven grandes y les impacta».

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Los primeros en ver los peces fueron los niños del campamento de Bouzas, en torno a 60 escolares pudieron ver la instalación esta mañana del viernes. Para aquellos que quieran ir a ver «Atlántida» la instalación seguirá abierta de 16:00 a 20:00 de martes a jueves. Además, este horario se amplía con la franja de 11:00 a 14:00 de viernes a domingos y festivos nacionales.