Contaminación microbiológica en las Islas Cíes obliga a desaconsejar el baño en las playas de Rodas y Figueiras

La Consellería de Sanidade recomienda no bañarse en la playa más famosa de Galicia y reconocida a nivel mundial: la de Rodas, en las Islas Cíes. Pero no solo en este arenal, sino también en otro de los más famosos: el de Figueiras. Según ha podido saber este periódico, la última analítica realizada por los técnicos de la Xunta ha arrojado contaminación microbiológica en el agua, lo que ha llevado al Sergas a extremar la precaución y avisar al Concello de Vigo para que coloque en ambos arenales señales que desaconsejen el baño.

A lo largo de la mañana agentes de la Policía Local de Vigo instalarán en ambas playas sendos carteles de «Baño no recomendado» (no prohibido). Tendrán que mantenerse hasta que una nueva analítica de los técnicos de Sanidade arroje resultado favorable. Por el momento se desconocen los valores anormales que han dado las analíticas realizadas.

Se sospecha que la contaminación puede haber sido producida por el mismo motivo que obligó a prohibir el baño el viernes pasado en las playas de A Ladeira y Santa Marta, en Baiona. La prohibición fue levantada el martes tras una nueva inspección que arrojó de nuevo un resultado favorable en el agua.

«As analíticas realizadas polo Laboratorio de Saúde Pública de Galicia detectaron a presenza de bacterias nunha porcentaxe que non é recomendable para o baño das persoas. Así, o Concello vese na obriga de non recomendar temporalmente o baño nos areais de Rodas e Figueiras ata que se elimine esta contaminación na auga», ha informado el Concello de Vigo a través de un comunicado oficial.

Los límites de contaminación en las aguas de baño de Galicia, vigilados por la Consellería de Sanidade se basan en la presencia de dos bacterias fecales: Escherichia coli y Enterococcus intestinalis. Se desaconseja el baño cuando se superan los 500 NMP/100 ml en enterococos o los 800 NMP/100 ml en E. coli.

Aunque todavía se tendrá que investigar de el motivo por el que los parámetros de contaminación microbiológica han dado por encima de los normal en las Islas Cíes, no se descartaría que detrás de esta situación inusual pudiera estar el «sentinazo» de algún buque.

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