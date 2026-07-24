Cien millones de dólares en 74 metros de eslora: el yate del israelí Itchko Ezratti, en el muelle vigués de Bouzas

Itzhak (Itchko) Ezratti es un empresario inmobiliario israelí-estadounidense que, a mediados de los 70, cofundó una de las principales constructoras residenciales privadas de Florida, GL Homes, mano a mano con su suegro, Joseph Hanin. Les fue muy bien: la compañía —las iniciales GL son las de Good Luck, buena suerte en inglés— comenzó construyendo un dúplex y se especializó posteriormente en grandes urbanizaciones planificadas. La empresa opera exclusivamente en Florida y construye viviendas de gama media y alta, urbanizaciones familiares y, especialmente, complejos residenciales para mayores de 55 años bajo la marca Valencia.

Según el ranking de la revista Forbes, el patrimonio familiar de los Ezratti ronda los 1.900 millones de dólares. Tienen un plan de actividades filantrópicas en GL Homes, pero también utilizan su patrimonio para el buen disfrute. Por ejemplo, a flote. A esta saga de empresarios se le atribuye la propiedad del yate Avanti, que permanece amarrado en el muelle de Marina Davila, en Bouzas, del que partirá a última hora de la tarde. Su coste ronda los 100 millones de dólares.

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El Avanti es un megayate a motor de 74 metros de eslora, construido en los Países Bajos por el astillero Amels (pertenece a Grupo Damen). Forma parte de la serie semipersonalizada Amels 242 Limited Editions y fue desarrollado inicialmente bajo el nombre de proyecto Project Shadow. Su diseño exterior, de líneas estilizadas y cinco cubiertas, lleva la firma de Tim Heywood, mientras que los interiores fueron concebidos por el estudio británico Winch Design. Puede alojar a 12 pasajeros en seis camarotes, entre ellos una suite principal con despacho, vestidor y baño doble, dos suites VIP y tres cabinas dobles.