Caballero mantiene condicionado al copago de Xunta y Diputación el atraer vuelos para el aeropuerto de Vigo

Da igual lo que los otros dos ayuntamientos gallegos con aeropuerto decidan hacer, incluso con una situación económica más precaria que en el caso olívico: el Concello de Vigo mantiene su exigencia de cofinanciación a Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra para captar vuelos. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha reiterado este viernes la necesidad de que las tres administraciones paguen «a tercios» la captación de rutas. Se trata de la primera valoración del regidor olívico después de que A Coruña anunciase un millonario plan con Inditex para atar nueve destinos durante los próximos años. Anteriormente, Santiago transfirió 2,5 millones a Incolsa para una iniciativa similar

«Porque Vigo también tiene que contratar vuelos, las tres ciudades compartimos que hay que contratar vuelos y la Xunta de Galicia y la Diputación dicen que no», apuntó, mientras tachaba de «estupidez soberana y necedad absoluta» la idea de pagar solamente como publicidad en destino. «Solo pretenden que Vigo no tenga vuelos», insistía ante la falta de acuerdo. En los otros dos casos, si bien los gobiernos municipales reciben fondos en concepto de capitalidad o promoción turística, la administración autonómica no aportada nada.

« En A Coruña hay una institución privada que paga 1 millón y medio de euros, con un millón y medio de euros estamos en Vigo con el problema resuelto», aseguró. La cifra, por poner en comparativa, sería similar a la subvención al festival O Marisquiño, la mitad que la de las luces de Navidad y cuatro millones menos que los conciertos de Castrelos que se reparten en una docena de noches. Para su desarrollo apuntó a seis rutas que deben implantarse y mejorarse desde Peinador. En primer lugar recuperar los vuelos internacionales a Londres y París —promesa que ya lanzó en la precampaña de 2023— y las nacionales de Bilbao, Valencia y Sevilla, también ansiadas por Alvedro. A ello se sumaría el refuerzo de la de Barcelona, en monopolio para Vueling y que ha demostrado tener demanda de sobra para ampliar sus frecuencias.

Críticas a Luisa Sánchez: «No sacan ni un concejal»

El alcalde volvió a aprovechar este enfrentamiento para cargar contra la postura de la Diputación defendida este jueves por su vicepresidenta y líder del PP local. «¿De verdad que negándose a pagar los vuelos en el aeropuerto de Vigo se va a presentar en esta ciudad? No, se va a presentar en Coruña o en Santiago. Porque solo lo hace defender Coruña y defender Santiago», apuntó en su audio remitido a los medios.

Sobre Luisa Sánchez aseguró que «es una candidata lamentable» y cree que con esta postura «no sacan ni un concejal» en las próximas elecciones municipales de mayo. El pleno municipal del lunes debatirá hasta dos mociones al respecto, aunque sin acuerdo a la vista.