El BNG de Vigo propone un plan municipal para facilitar la emancipación de los jóvenes

El Bloque Nacionalista Galego llevará al próximo pleno del Concello de Vigo una moción con la que reclama recuperar una política municipal de juventud y poner en marcha un Plan de Emancipación Xuvenil. La propuesta incluye medidas para facilitar el acceso a la vivienda y al empleo, reforzar la creación cultural, impulsar la participación juvenil y reabrir espacios y programas desaparecidos en los últimos años.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, denunció que la juventud viguesa «leva demasiado tempo sendo tratada como unha nota ao pé das políticas do Concello», pese a las crecientes dificultades para encontrar una vivienda asequible, acceder a un empleo digno o desarrollar un proyecto de vida en la ciudad. La formación nacionalista sostiene que Vigo ha pasado de ser un referente en políticas juveniles a reducir este ámbito a un papel secundario dentro de la acción municipal. Igrexas recordó iniciativas como el programa Súbete ao Castro, el Punto Xove, la Casa da Xuventude o Vigosónico, concebidas para apoyar la creación cultural, la música emergente, el asociacionismo y la participación de los jóvenes.

«Houbo un tempo no que Vigo lideraba. Hoxe, infelizmente, converteuse no exemplo contrario: instalacións pechadas, programas desaparecidos, servizos reducidos á mínima expresión e unha ausencia total de estratexia», criticó el portavoz del BNG. A juicio de la formación, el Gobierno municipal de Abel Caballero «renunciou a facer política para a mocidade» y ha sustituido una estrategia estable por actuaciones puntuales que no responden a las necesidades actuales de la población joven.

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La moción plantea recuperar los espacios y programas juveniles cerrados, ampliar los recursos públicos destinados a este colectivo y elaborar una planificación específica que aborde de manera conjunta el acceso a la vivienda, el empleo, la cultura y la participación social. «Vigo ten que volver ser unha cidade onde a xente nova poida construír un proxecto de vida. Defender a mocidade non é falar do mañá: é decidir hoxe que cidade queremos ser», afirmó Igrexas.