La UVigo ya ha cubierto el 90% de sus plazas y el 75% de sus carreras en los tres campus están cerradas

La UVigo ya ha cubierto el 90% de sus plazas de nuevo ingreso. Tras el tercer llamamiento, cuyo plazo de matrícula empezó el miércoles y finalizará este jueves a las 23.59 horas, quedarán 370 vacantes disponibles. La rectora Carmen García Mateo avanzó las cifras durante la primera sesión del nuevo Consello de Goberno, destacando que el proceso se está llevando a cabo «sen contratempos» y que la institución ya ha cerrado el 75% de las carreras ofertadas en los tres campus.

García Mateo agradeció el trabajo del servicio de Grado, las áreas académicas y las direcciones de centro, así como de la nueva delegada y presidenta rotatoria de la CiUG, María del Carmen Cabeza. También admitió que es necesaria una «revisión» del sistema de admisión después de que el decano de Industriales, José Fariña, y el profesor Uxío Pérez, de Ciencias de la Educación y del Deporte, alertasen en sus intervenciones sobre un exceso de matrícula en ambos centros.

La Escuela de Industriales cuenta actualmente con 60 estudiantes por encima de las plazas ofertadas y, la facultad pontevedresa, alcanza un exceso del 19%. García Mateo se mostró favorable a que la oferta se adapte a la demanda en determinadas titulaciones y a corto plazo, además de comprometerse a trabajar para que estas plazas extra «non supoñan unha mingua na calidade da docencia».

Carmen García Mateo, junto a la secretaria xeral y varias vicerrectoras y vicerrectores de su equipo de gobierno. / DUVI

La rectora también anunció que el nuevo gobierno universitario, como ya adelantó durante la campaña, ha encargado una auditoría de las cuentas anuales del ejercicio de 2025 a una nueva entidad auditora, que también realizará un informe, en este caso, solicitado por el Consello Social.

La auditoría permitirá a la institución encarar las negociaciones del nuevo Plan de Financiación con la Xunta y las otras dos universidades públicas gallegas «con información detallada e solvente da situación económica e financiera». Y el informe, por su parte, constituirá «unha diagnose independente sobre aspectos clave como remanentes, capacidade financeira, evolución de gasto de persoal ou teito de gasto».

En su primer informe ante el Consello de Goberno, García Mateo abordó asimismo la ejecución de la sentencia sobre las retribuciones del personal investigador desde el año 2022 hasta la actualidad. La rectora confirmó que el personal en activo percibirá los atrasos en tres bloques en las nóminas de septiembre, octubre y noviembre, mientras que para el que ya no forma parte de la UVigo se habilitará un procedimiento para que indiquen sus datos bancarios y así poder hacer efectivo el pago.

Durante la primera sesión del nuevo Consello de Goberno también se aprobó la solicitud para la salida a concurso de tres plazas de profesorado asociado en Ciencias de la Salud para el próximo curso. Dos de ellas serán de reposición para el grado en Ingeniería Biomédica por sendas renuncias, y la tercera corresponde al grado en Fisioterapia por jubilación.

Los miembros del nuevo Consello de Goberno, durante la sesión celebrada ayer en el campus. / DUVI

Convenio con el Celta

El orden del día también incluyó la tramitación de la adscripción a la UVigo del Centro Universitario Euses vinculado al Real Club Celta. El Consello dio luz verde a la integración del expediente de aprobación del convenio mediante la incorporación del informe de la Asesoría Jurídica, «que non se solicitara anteriormente pese a ser preceptivo de conformidade coa nosa normativa», tal y como explicó la vicerrectora de Oferta Académica, Esther Pillado. Y, a continuación, se autorizó su envío a la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta, cumpliendo así el último trámite interno del proceso.

Otros puntos abordados fueron la aprobación del reglamento de simultaneidad de estudios oficiales, así como el calendario y el procedimiento para la aprobación de verificación y modificación de titulaciones de grado, máster y doctorado.

La rectora también celebró la participación de la UVigo en el Día Europeo en Memoria de las Víctimas de Crímenes de Odio y reiteró el compromiso de la institución «para manterse moi vixiante, denunciar e rexeitar categoricamente calquera mensaxe ou conduta nas súas canles de comunicación que poida ser considerada delito de odio». Para sumarse a la efemérides, el edificio Redeiras y la sede de Industriales en Torrecedeira, así como la Casa das Campás en Pontevedra y el edificio de Ferro de Ourense iluminaron sus fachadas de azul la noche del miércoles.

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Antes de la primera sesión, se celebró la de constitución del nuevo Consello de Goberno, que está integrado por 59 miembros. Presidido por la rectora, lo forman la secretaria xeral, Emma Rodríguez, la gerenta, Ana Comesaña, las diez vicerrectoras y vicerrectores del equipo de gobierno, los 15 miembros designados por la rectora y lo otros 20 elegidos por el Claustro en su primera sesión de la semana pasada. Lo completan tres miembros del Consello Social ajenos a la comunidad universitaria y se reconoce la presencia con voz pero sin voto de tres representantes sindicales.