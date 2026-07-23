ACCIDENTE NÁUTICO
Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse
Ambos jóvenes fueron trasladados a la isla de Toralla
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Gardacostas de Galicia informa a través de sus redes sociales del rescate de dos jóvenes que practicaban kayak en la ría de Vigo.
Según informa el servicio de vigilancia y rescate, ambos jóvenes fueron rescatados por el buque Valentín Paz Andrade cuando el kayak de uno de ellos ya se encontraba a punto de hundirse. El buque que los recogió se encargó de llevarlos hasta la isla de Toralla, en Vigo, sanos y salvos.
Desde Gardacostas recuerdan que se debe extremar la precaución al realizar actividades naúticas, poniendo especial atención al estado de los materiales que vayamos a utilizar, a consultar el tiempo y a asegurarse de estar comunicado durante todo el transcurso de nuestra actividad en el mar.
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