Psiquiatría del Cunqueiro valida la eficacia del litio frente al COVID

En la primera ola de la epidemia del Covid-19, el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) se percató de que pacientes tratados con litio —que tiene propiedades antivirales e inmunológicas— por sus enfermedades mentales también evolucionaban favorablemente del Covid-19. Así que el Grupo de Neurociencia Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) inició un estudio para comprobarlo y ofrecer una opción terapéutica —además, económica— ante la inexistencia de alternativas. Fruto de este trabajo es la tesis de la jefa de servicio, la doctora Marta López, «Eficacia e seguridade do tratamento con Litio en pacientes infectados por SARS-CoV-2», que ha obtenido un sobresaliente cum laude.

La tesis, dirigida por el psiquiatra José Manuel Olivares y la doctora Tania Rivera, se centró en el estudio del litio como posible agente inmonomodulador y neuroprotector en pacientes con Covid-19. La investigación aborda desde los primeros casos clínicos tratados en pacientes hospitalizados graves hasta su continuación en un ensayo clínico analizando parámetros inflamatorios, inmunológicos y evolución clínica. En él participaron también profesionales de servicios de Medicina Intensiva, Medicina Interna, Neumología y Laboratorio del Área Sanitaria de Vigo, como reflejo del trabajo transversal desarrollado durante la pandemia.

La tesis también reflexiona sobre la relación entre neuroinflamación, inmunomodulación y Psiquiatría, integrando la experiencia clínica vivida en pandemia con una visión más amplia y transversal de la medicina y la investigación.

Conclusiones

El carbonato de litio es un fármaco de uso exclusivo bajo prescripción médica que se usa desde hace más de siete décadas para distintos cuadros psiquiátricos como el trastorno bipolar, la depresión restistente o cuadros de irritabilidad y agitación, entre otros.

Sin embargo, desde hace tiempo también se sabe que tiene capacidad de inhibir la replicación de varios tipos de virus y, algunos, son parecidos al SARS-CoV-2. Además, puede incrementar la respuesta inmunológica subiendo los niveles de linfocitos y también disminuir la actividad inflamatoria, que causaba los problemas más graves en pacientes con covid.

«As principais conclusións do estudo apuntan a que o litio podería ter un posible papel inmunomodulador e neuroprotector, observándose cambios en distintos biomarcadores inflamatorios e inmunolóxicos nos pacientes tratados. Os resultados abren novas liñas de investigación neste campo, aínda que son necesarios estudios máis amplos para confirmar estes achado», destaca la doctora Marta López.