El PP de Vigo reclamará en el pleno del lunes la rebaja de tasas de Aena para captar rutas en Peinador

La política aeroportuaria de Galicia sigue marcando el debate político. Al día siguiente de que se anunciase que Inditex aportará 1,5 millones de euros al Consorcio de Turismo de A Coruña para atar rutas aéras a París, Londres, Lisboa y Estambul; la respuesta llega desde el sur. La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha anunciado que el grupo municipal popular instará en el pleno municipal del próximo lunes, 27 de julio, a que Aena rebaje las tasas para captar vuelos en Peinador y que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, trabaje en ese sentido. «Peinador vive su peor verano en décadas. Solo seis rutas directas en plena temporada alta. Una situación que era de prever y ante la que no han actuado ni la entidad que tiene competencias en materia aeronáutica ni el señor Caballero, quien solo hablaba del tráfico aeroportuario cuando le convenía», ha remarcado.

Es por ello que desde el principal grupo de la oposición han presentado una enmienda a una moción socialista en la que insta a la gestora aeroportuaria a rebajar las tasas para favorecer la apertura de rutas aéreas, una demanda que ya se ha trasladado en numerosas ocasiones y con la que coinciden también las aerolíneas. Así, asumen como verdadera la tesis de Ryanair de que si no operan en Vigo es por las tasas; cuando en la práctica han aumentado sus operaciones en aeropuertos donde estás son más elevadas. «Aunque no sea una firma de nuestro agrado, no podemos obviar que Ryanair es la aerolínea líder en España. Y dice claramente que operará en Vigo si se rebajan las tasas aeroportuarias, como hacía por ejemplo a mercado con Barcelona. ¿Cuál es el motivo para que Abel Caballero no pelee por ello? ¿No quiere molestar a Pedro Sánchez para que no le destituya como presidente de su club de fans en Vigo?», ha cuestionado, culpando también al Ministerio de Transportes.

Por ello, la enmienda de los populares también reclama a Abel Caballero que presione al gobierno socialista para lograrlo, que trabaje en ese sentido y que deje de lado las confrontaciones políticas. «Caballero lleva meses callado ante Aena y Pedro Sánchez. Lleva meses presentando mociones hostiles en el pleno municipal y difundiendo bulos sobre vuelos. Pero en este tiempo no ha conseguido ningún resultado», ha lamentado. Al respecto, la líder de la oposición ha reprochado que «ahora que los números son negativos» en lo que respecta a la operatividad del aeropuerto vigués, Caballero «calla y busca culpables fuera, nunca en su gobierno ni en el Gobierno de España».

Elogios hacia el movimiento de Inés Rey, aunque lo critique en Vigo

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra valoró los anuncios de las últimas semanas en los otros dos aeropuertos gallegos. En Santiago se han captado rutas como Nueva York, Ámsterdam, Marrakech y Cork, además de un quinto avión basado por parte de Vueling para el próximo verano. Y en A Coruña, la colaboración público-privada apunta a nueve rutas desde Alvedro, cuatro de ellas internacionales.

«Caballero se pasa los días, las semanas y los meses montando broncas estériles, mientras otros ayuntamientos trabajan. Y trabajan consiguiendo resultados en beneficio de sus ciudades. Quizás sea porque él no sabe colaborar; él solo sabe confrontar. Vigo se está quedando atrás por culpa de la crispación permanente de Abel Caballero», ha concluido.

Desde hace meses los gobiernos local y provincial chocan de forma semanal sobre la forma en la que captar estas nuevas rutas. Mientras que el regidor apuesta por la subvención a aerolíneas y contratos con pliegos que exigan frecuencias, desde la Diputación y la Xunta apuestan por la «promoción en destino» como única fórmula, aunque hoy aplauden la iniciativa de Inés Rey con contratos del otro tipo.