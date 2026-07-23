El PP de Vigo acusa a Caballero de utilizar el Día de Galicia como «propaganda política»

El PP de Vigo acusó este jueves al alcalde, Abel Caballero, de utilizar la conmemoración del Día de Galicia como un acto de «propaganda política» al considerar que el pregón pronunciado por el delegado de la Zona Franca y presidente provincial del PSOE, David Regades, respondió a una estrategia de promoción de su figura como relevo político del regidor.

El concejal popular Fernando González Abeijón censuró la elección de Regades como pregonero de la celebración, al entender que el acto, de carácter institucional, fue empleado para «priorizar los intereses del Partido Socialista». A su juicio, la presencia del también dirigente del PSOE provincial en el papel protagonista del evento supone un nuevo ejemplo del «uso partidista de las instituciones» por parte del gobierno local.

El edil aseguró que la designación de Regades responde a la voluntad de Caballero de impulsar públicamente a quien considera su «heredero político». En ese sentido, sostuvo que el alcalde ha intensificado la presencia conjunta de ambos en actos públicos y que el pregón del Día de Galicia representa «un paso más» en esa estrategia.

González Abeijón vinculó esta decisión con otros precedentes que, según el PP, evidencian la utilización de actos institucionales con fines políticos. Entre ellos citó la elección de la entonces vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño como pregonera del Día de Galicia en anteriores ediciones, así como la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a Isabel Pardo de Vera.

El concejal popular extendió sus críticas a otros eventos organizados por el Concello, como la gala de los Vigueses Distinguidos o la celebración del Día de la Constitución, al considerar que el alcalde los transforma en «actos de campaña electoral» en beneficio del PSOE.

Por último, González Abeijón defendió que las instituciones deben estar «al servicio de la ciudad y no de un partido político» y aseguró que existe un creciente cansancio ciudadano ante este tipo de actuaciones por parte del gobierno municipal.