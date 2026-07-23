Ofensiva de A Coruña para captar 9 rutas aéreas con ayudas municipales y de Inditex mientras Vigo sigue sin anunciar nuevos vuelos

Golpe encima de la mesa de A Coruña para garantizar su competitividad en turismo y economía; todo ello mientras Vigo sigue esperando acuerdos para atraer nuevas compañías. El Consorcio de Turismo y Congresos de la ciudad herculina aprobará este viernes el nuevo contrato para nueve conexiones directas desde el aeropuerto de Alvedro en el que blindará durante los próximos cinco años las rutas que en los últimos meses fueron desapareciendo al vencer los anteriores contratos. Pero en esta ocasión el ayuntamiento herculino ha encontrado un aliado inmejorable: Inditex, que aportará 1,5 millones de euros para la promoción turística en destinos internacionales.

La incorporación de la multinacional textil fundada por Amancio Ortega supone un golpe encima de la mesa para el mapa aeroportuario del noroeste peninsular actual. Al enorme crecimiento de Oporto —que enfila los 17 millones de viajeros— y los contratos de Asturias o Cantabria se une ahora una entente política y empresarial para crear un nuevo polo en A Coruña. El grueso de la aportación se encaminará al aeropuerto, para «la apertura de nuevas rutas, el refuerzo de conexiones existentes o la consolidación de enlaces estratégicos», entre los que se marcan «específicamente» los destinos de Lisboa, París, Londres y Estambul. Al mismo tiempo incluye la promoción de la urbe a través de «grandes hitos» como el eclipse solar total del 12 de agosto, la Regata de Grandes Veleros de 2027 y exposiciones como las organizadas por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), constituida por la presidenta no ejecutiva de la compañía.

A estos se sumarían otras cinco ciudades en España que, si bien en el pasado gozaban de vuelos directos con altísimas ocupaciones, la competitividad del sector llevó a que se suprimieran. Y lo hace exigiendo unos números mínimos de frecuencias para garantizar su permanencia. A la cabeza estará Sevilla con 288 vuelos anuales (cinco o seis semanales) que subirían a 352 en los siguientes. Le siguen Málaga y Valencia (208 vuelos, cuatro semanales), Bilbao (180, tres o cuatro semanales) y Alicante, que aunque arrancará con 146 deberá equipararse después a la ruta vasca. En todos los casos se apunta a un máximo de dos meses para ponerlas en marcha y solamente se podrán cancelar si entra un competidor en la ruta o la ocupación media queda por debajo del 60% durante un año entero.

Un impulso para Rey con el mejor cliente

Estos dos pilares del nuevo contrato de rutas del Consorcio de Turismo alcanzarán los 6,62 millones de euros que podrían crecer hasta los 8,2 si se consuma la prórroga de 2030. De esta manera el gobierno de Inés Rey logra un aliado fundamental en la recta final de la legislatura con una de las cuestiones donde estaba siendo más atacada por la oposición. De hecho, este martes el BNG anunció la ruptura de su pacto de gobierno ante los incumplimientos y falta de confianza. Todo ello después de tener que renunciar al Mundial 2030 y presentar una difícil situación económica con más de 50 millones de euros de deuda.

Con una inversión de 1,8 millones de euros anuales —la mitad de lo que destina el Concello de Vigo a las luces de Navidad— lograría garantizar la conectividad aérea desde antes de las elecciones y durante la próxima legislatura. Actualmente tiene cuatro destinos nacionales que sí que se operan en Peinador (Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife-Norte) pero añade las rutas de easyJet a Ginebra y Milán. La incorporación de las cinco ciudades fijadas en su aportación no solo supondría competir con Santiago por tráficos domésticos, sino que la multifrecuencia dificultaría implantar alguno de ellos en el sur.

Además el convenio al que ha tenido acceso LA OPINIÓN DE A CORUÑA, medio perteneciente al mismo grupo que FARO, fija el interés de Inditex "específicamente" en cuatro aeropuertos clave para su negocio: París, Londres, Lisboa y sobre todo Estambul no son solo mercados emisores y receptores de turistas. Son hubs que le permiten llegar, desde sus oficinas centrales del área metropolitana coruñesa, a su red de tiendas y proveedores en todo el planeta. Cada semana la compañía dedica miles de euros para llevar a sus trabajadores desde y hacia el aeropuerto de Alvedro, lo que supone un aval de oro para consolidad estas rutas.

El pasajero de negocios de la terminal herculina no es tan sensible al precio, requiere de varias frecuencias al día para poder enlazar con otros vuelos y lo hace con equipaje facturado. No es un peregrino que busca reducir sus gastos ni un turista al que no le importa aterrizar a 60 kilómetros de su destino si eso le permite pagar 20 euros por su billete. Así, no sería raro que con esta subvención económica —y la citada garantía de tráficos— regresen a Galicia destinos como Londres-Heathrow o aerolíneas como TAP Portugal y Turkish Airlines.

En definitiva, una alianza entre agentes políticos y económicos que no se replica en Vigo pese a las quejas de los empresarios por la falta de conexiones. En el pasado la Cámara de Comercio de A Coruña aportó fondos para garantizar el vuelo a primera hora a Madrid.