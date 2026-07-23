Luz verde a la reforma de Praza do Rei en Vigo: 22 meses de obra y 4,4 millones

La junta de gobierno local aprobará este viernes el proyecto básico y de ejecución para la reforma integral de la Praza do Rei, una actuación presupuestada en 4,4 millones de euros y con un plazo de ejecución de 22 meses. El objetivo del Concello es convertir el espacio situado frente a la casa consistorial en una plaza más accesible y preparada para acoger tanto la actividad cotidiana como la celebración de eventos.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicó que la actuación comenzará con el refuerzo estructural de la cubierta del aparcamiento subterráneo, una intervención que considera imprescindible porque la plaza «no tiene suficiente capacidad para soportar pesos importantes». Las obras también incluirán una nueva impermeabilización y la instalación de un pavimento capaz de admitir mayores cargas.

El proyecto contempla además cubrición del vial de Cachamuíña hasta la Praza do Bicentenario, con el propósito de recuperar la continuidad entre la falda del monte do Castro y el paseo de Granada. Según el regidor, esta actuación permitirá restablecer la conexión histórica de este ámbito y ganar un nuevo espacio peatonal y ajardinado.

La remodelación incorporará bancales con zonas de descanso, un graderío orientado hacia la plaza para seguir los actos que se celebren en ella y un mirador. También se habilitará una cafetería con jardín, seis áreas de estancia, cuatro mesas de uso público, cerca de un centenar de metros lineales de bancos y nuevos espacios de sombra.

El apartado ambiental será otro de los ejes de la intervención. El Concello prevé plantar 22 árboles de distintos tamaños, crear jardineras con especies arbustivas y diseñar un paisaje de inspiración atlántica con vegetación de carácter naturalista.

Con esta actuación, el gobierno municipal pretende transformar los más de 5.000 metros cuadrados de la Praza do Rei en un espacio de encuentro ciudadano, ocio y celebración de actividades, sustituyendo la configuración actual por una plaza más accesible, verde y preparada para un uso intensivo por parte de los vecinos.