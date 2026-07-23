Gonzalo, el primer bebé vigués del Mundial que nació «en la prórroga»

Dónde estabas, con quién y qué hiciste el 19 de julio de 2026, el día que España se proclamó bicampeona del mundo. Hubo quienes aprovecharon para ver el encuentro con sus seres queridos ante la incerteza de si podrían repetirlo, contarles que se iban a casar o directamente llegar a este mundo a lo grande. Gonzalo Alvaz González nació en el Hospital Álvaro Cunqueiro mientras el resto de la ciudad y el país se paralizaban para seguir el partido entre La Roja y Argentina... incluso en el propio paritorio.

«Se hizo de rogar como el gol de la final, estaba en la prórroga», bromea su padre, Antonio Alvaz, quien apunta que el parto llegó el sexto día de la semana 40. De hecho, ya tenían programada la inducción del mismo para el martes. Pero «la segunda estrella» de este matrimonio formado por la viguesa Bárbara González y el malagueño tenía que llegar de la mano de la del combinado de Luis de la Fuente. Cinco semanas antes, al comenzar el Mundial, tuvieron una amenaza de parto en Madrid que finalmente fue cancelada. El niño nacería en Galicia, donde pasan cada verano en Playa América.

Durante toda la tarde reinó la calma en el complejo hospitalario de Beade, donde solamente se alumbraron siete bebés en todo el día. Es por ello que las matronas y sanitarios pusieron el partido desde el control de la sala, por lo que podían escuchar por momentos la narración. A mayores, el padre lo tenía en su teléfono móvil sin volumen, echando un vistazo rápido cuando no estaba ayudando a su mujer con las contracciones. A las 21.49 horas, poco antes de que se pitara el final de la primera parte en el MetLife Stadium de Nueva York, Gonzalo salía al terreno de juego de la vida. El descanso lo pasó en el pecho de su madre y a las 23.14 horas gritaron los tres juntos el gol de Ferran Torres que daba el triunfo a la selección. «Lo cantamos todos juntos con los sanitarios y al acabar el partido, con el resto de médicos», añaden sus progenitores.

Antonio Alvaz y Bárbara González / Sergas

La tranquilidad reinó en la noche del domingo en el Álvaro Cunqueiro con 116 entradas en el servicio de Urgencias y 16 ingresos en todo ese turno. Los 331 pacientes atendidos son la cifra más baja de lo que va de julio. Esa situación se invirtió en el lunes, con el doble de pacientes y «mucha alegría y bromas» respecto al nacimiento. «Querían que le pusiera Ferran y mi suegro lo pedía como segundo nombre cuando fui al Registro», relata Antonio. En su habitación de la sanidad pública gallega han recibido como regalos el tradicional body de bebé y un ejemplar del FARO del lunes 20 con la imagen de los campeones en una portada doble para la posteridad.

Azul celeste o blanquiazul, por decidir

Lo cierto es que no faltaban los motivos para las cábalas en su nacimiento. En casa le espera su hermana mayor, Julieta, quien a sus 17 meses de vida también presume de ser talismán. La Eurocopa de 2024 se conquistó cuando su madre estaba embarazada de ella en una temporada en la que el Málaga CF de su padre ascendió de Primera RFEF a Segunda División. Este verano, con el regreso del conjunto boquerón a la máxima categoría del fútbol nacional, el premio ha sido aún mayor. Los 6,1 kilogramos de oro que bañan al trofeo del Mundial pesan casi el doble que él, pero Gonzalo puede presumir de haber nacido acariciando un título ansiado por millones.

Antes incluso de recibir el alta este miércoles ya fue agasajado con la equipación del Celta por parte de la familia materna, dejando claro que el celeste y el azul son los colores que vestirá desde la cuna. Con la imagen del baño de Leo Messi a un pequeño Lamine Yamal en la retina es imposible no imaginarse en que quizás dentro de unos lustros como futbolista pueda cerrar una historia que comenzó a brillar desde Vigo. Por lo de pronto, en cuatro años podrá disfrutar del siguiente Mundial en Balaídos durante uno de los veranos de su infancia en Galicia. Gonzalo aún no lo sabe, pero es un niño con estrella.