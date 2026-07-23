Carrera
Gonzalo Caballero accede a la Cátedra de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo
El exsecretario general del PSdeG, reincorporado a la institución académica en 2024 tras su etapa política, era profesor titular desde 2010
El exsecretario general del PSdeG Gonzalo Caballero accedió este jueves a la Cátedra de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo, institución a la que se reincorporó en 2024 tras su etapa de mayor dedicación a la actividad política.
Caballero, licenciado en Ciencias Económicas con Premio Extraordinario al número uno de su promoción, es también doctor en Economía y doctor en Ciencia Política. Desde 2010 ejercía como profesor titular de la Universidade de Vigo, después de haber pasado por centros académicos internacionales como Washington University, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Santa Barbara.
Discípulo del premio Nobel de Economía Douglass North, Gonzalo Caballero culmina así su acceso a la máxima categoría del profesorado universitario. En la imagen que acompaña a esta información aparece junto a los catedráticos Serrano, Trujillo y Garza, integrantes del tribunal encargado de evaluar su acceso a la cátedra.
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