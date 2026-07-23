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Precios que desafinan

Ni las entradas nominativas silencian la reventa en los conciertos de Castrelos

Una página web ofrece billetes en la platea por más de 400 euros, cuando el coste original es de 15 euros

Cientos de personas hacen cola en Castrelos para conseguir entradas para ver los conciertos desde la platea.

Cientos de personas hacen cola en Castrelos para conseguir entradas para ver los conciertos desde la platea. / Pablo Gamarra

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Jose Antepazo

Vigo

Conseguir entrada para uno de los célebres conciertos que se festejan durante el verano en el auditorio de Castrelos es muchas veces, como dice el refrán, más difícil que buscar una aguja en un pajar. En estas ocasiones, a quien madruga... tampoco se le garantiza el acceso al recinto. La furia por intentar conseguir un billete para disfrutar del concierto desde la platea lleva a agotar las localidades disponibles en cuestión de minutos y a formar gigantes colas que se empiezan a crear muchas horas antes, incluso, de la apertura de la venta.

Debido a la gran demanda y con el fin de evitar los precios abusivos que se suelen dar en las reventas, el Concello de Vigo destaca que los billetes son nominativos, por lo que no se podrán ni vender ni ceder a otra persona. No obstante, todavía hay usuarios que desafían este sistema de seguridad e intentan despachar tickets a un precio significativamente mayor al fijado por el Gobierno local.

Más de 400 euros

Las entradas para el concierto de The Corrs, que actuará en el recinto vigués el próximo 11 de agosto, salieron a la venta este jueves 23 de julio. Como era de esperar, duraron menos que un estribillo. Manuel M., un interesado en asistir a la cita musical, intentó buscar alternativas. Encontró una plataforma internacional de reventa en la que aparecía disponibles billetes para el evento.

411,17 euros. Es la cifra más baja de todas las publicaciones fijadas en la página web, llegando a alcanzar valores superiores a los 450 euros a cambio de una entrada que originalmente tiene un coste de 15 euros. «El Concello está subvencionando un concierto del que alguien está sacando una fortuna», comenta Manuel. «Por cuatro entradas me cobran 1813 euros, es una estafa», critica.

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FARO se puso en contacto con una portavoz de la empresa anunciadora y, pese a decir en un principio que el pago era seguro, que «las entradas no son nominativas» y tras contactar con el vendedor —según aseguró—, este se echó atrás y terminaron retirándose de la venta al presuntamente comprobar que no era posible realizar el cambio de nombre. «Antes sí que se podía», justificó la responsable de la entidad.

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