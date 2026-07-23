Dance4Venezuela: la electrónica viguesa pincha por los damnificados de Venezuela

La escena de la música electrónica de Vigo se moviliza por los damnificados del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado mes de junio. Este viernes, 24 de julio, la céntrica Sala Master, en la calle Urzáiz, abrirá sus puertas a partir de las 22.00 horas para acoger Dance4Venezuela, un evento benéfico con DJs locales que busca canalizar ayuda para la población afectada por la catástrofe.

La entrada consistirá en una aportación mínima de 3 euros, aunque quienes lo deseen podrán colaborar con una cantidad mayor en taquilla. Además, la sala funcionará también como punto de recogida solidario, por lo que los asistentes podrán donar alimentos no perecederos, medicamentos y productos de primera necesidad. Todo lo recaudado se destinará de forma íntegra a paliar la crisis humanitaria sobre el terreno.

Detrás de esta iniciativa está Veruska, una joven artista de origen venezolano afincada en Vigo, que ha asumido el reto de levantar el proyecto desde cero. «Tomé la decisión cuando me enteré», confiesa la organizadora, al recordar el impacto de las primeras noticias sobre la catástrofe. «Desde tomar la decisión hasta consolidar el proyecto pasó mucho tiempo porque, al ser algo solidario, todo es muy autogestionado. Yo soy la única organizadora para todo: el diseño del cartel, la organización de artistas, la producción... Pero desde que vi la noticia quise hacer algo de inmediato por mi país», explica.

Una respuesta masiva de la escena viguesa

A pesar de las dificultades logísticas y de tener que compaginar la organización con sus propios compromisos laborales y personales, la respuesta de la escena musical viguesa fue inmediata. Bastó una publicación en redes sociales solicitando voluntarios para que empezaran a llegar mensajes de apoyo.

«Fue buenísima. Recibí muchísimos mensajes», relata la impulsora, que también destaca la disposición de la escena de ocio nocturno de la ciudad. «Para encontrar la sala hice una llamada y en ese momento la conseguí. Cuando he hablado con la gente, todos han estado muy dispuestos a colaborar», añade.

El cartel definitivo despertó una gran expectación en calles y redes sociales, lo que llevó a la organización a «tirar a lo grande» y apostar por el aforo de la Sala Master. La propuesta musical será variada, fresca y centrada en géneros underground como groove, techno, house, electro y sonidos más actuales como el latin core.

Para dar cabida al aluvión de artistas voluntarios, el evento se desarrollará en formato B2B —back to back—, una fórmula en la que los DJs pinchan por parejas y combinan sus estilos durante la sesión. «Éramos muchos artistas y no hay tantas horas en la noche. Además, así también es más divertido porque muchos van a pinchar conociéndose ese mismo día», detalla Veruska.

Donaciones y control fiscal

Uno de los mayores retos ha sido sortear las trabas administrativas para garantizar la legalidad y la transparencia de las donaciones. Al tratarse de un proyecto independiente, la organizadora acudió directamente a Hacienda para asesorarse y definir el cauce adecuado para la recaudación.

El objetivo es canalizar el 100% del dinero a través de una gran ONG internacional con base fiscal en España, que pueda emitir la certificación oficial correspondiente y garantice que la mayor parte de lo recaudado impacte de forma directa en Venezuela. Para quienes no puedan asistir pero quieran colaborar, se habilitará además un sistema de donaciones vía Bizum, activo únicamente durante el horario del evento para cumplir de forma rigurosa con el control fiscal.

«Ahora mismo mi país está pasando por una crisis humanitaria muy grande y necesitamos mucha colaboración», recalca la promotora. «Sé que estando en España es muy difícil no estar allí y no poder ayudar, pero venir al evento también es parte de apoyar la causa. Si entre todos podemos aportar un granito de arena, podemos ayudar a la gente que lo necesita allí», concluye.