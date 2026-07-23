El Concello inicia en rúa Tomiño una nueva humanización dentro del plan de obras de Coia

El Concello de Vigo avanza en el nuevo plan de humanizaciones de Coia con el inicio de las mejoras en la rúa Tomiño, una actuación con la que el gobierno local busca reordenar el espacio público, mejorar la accesibilidad peatonal y renovar las redes de servicios en una de las zonas residenciales del barrio.

La obra, presupuestada en 600.000 euros, tendrá un plazo de ejecución previsto de cuatro meses e incluirá nuevas aceras, mejoras para la circulación viaria, renovación del abastecimiento, saneamiento, iluminación, energía, gas y telecomunicaciones, además de la instalación de nuevo mobiliario urbano. El alcalde, Abel Caballero, enmarcó la actuación en la estrategia municipal de recuperación del espacio público y recalcó que el Concello sigue «humanizando sen parar rúas de Vigo».

La intervención en Tomiño se suma al paquete de obras anunciado para Coia, donde el gobierno local prevé movilizar 7,6 millones de euros en distintas actuaciones. El plan incluye también humanizaciones en las rúas Mondariz y Soutomaior, así como la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en A Guarda, Pontecesures, Cuntis y O Porriño.

Noticias relacionadas

El objetivo municipal es avanzar en una remodelación integral del espacio público del barrio, con ampliación y continuidad de aceras, creación de nuevas zonas verdes y ajardinadas, reorganización del estacionamiento y renovación de servicios básicos. Caballero defendió que estas obras forman parte de la transformación urbana de Vigo y de la mejora progresiva de los barrios.