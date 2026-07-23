El Concello de Vigo anuncia la primera ordenanza gallega para abolir la prostitución

El Concello de Vigo prevé aprobar la primera ordenanza municipal para abolir la prostitución de Galicia. Así lo ha anunciado esta mañana la primera teniente de alcalde, Carmela Silva. «Es el paso definitivo para que Vigo siga siendo una ciudad comprometida con la igualdad, la dignidad y los derechos humanos», destacó.

La Xunta de Goberno aprobará el inicio de la consulta pública previa a la elaboración de la futura normativa abolicionista da prostitución.

Silva sostiene que será una norma que situará a Vigo entre las ciudades que «asumen con claridad que la prostitución y la explotación sexual son una forma de violencia y de desigualdad gravísima contra las mujeres».

¿A quién sancionará?

Señala que la iniciativa estará dirigida contra «quienes se lucran con la explotación sexual» y contra «la demanda que la sostiene». «Al mismo tempo que protegeremos y acompañaremos a las mujeres en situación de prostitución», promete Silva.

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«Vigo quiere seguir avanzando como una ciudad más justa, más igualitaria y libre de toda forma de explotación de las mulleres», resalta la teniente de alcalde, que vaticina que será una de las normativas más avanzadas del país en esta materia.