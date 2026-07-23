El Claustro del IES Alexandre Bóveda denuncia la «insuficiente» dotación de profesorado por parte de la Xunta y advierte de la disminución de la calidad educativa

El Claustro del IES Alexandre Bóveda denuncia públicamente la «insuficiente» dotación de profesorado para el próximo curso por parte de la Consellería de Educación y advierte que este «trato injusto» tendrá su impacto en la calidad educativa. De hecho, el centro ya se ha visto obligado a cerrar una de las cinco líneas de tercero de la ESO. La reclamación de los profesores y la directiva, que ya han remitido a la dirección xeral de Recursos Humanos para que rectifique su decisión y a la Xefatura Territorial de Pontevedra, cuenta con el apoyo de la ANPA, las Asambleas Abertas do Ensino Público y los sindicatos STEG y CIG, que anima a otros centros a informar sobre sus necesidades no atendidas.

«Nos obrigan a xestionar e manter un centro grande, con 67 profesores e case 800 alumnos, sen darnos medios e incluso ocultándonos información. O sistema é pouco transparente e inxusto. E evidentemente a nosa calidade educativa resíntese e precarízase. Todo isto vén imposto pola consellería e quere que nós, como directiva, validemos as súas decisións enfrontándonos aos claustros e as familias. Non estamos dacordo. A devaluación da calidade do ensino non é culpa nosa», reivindica Judit Alonso, directora del instituto.

El centro solicitó aumentar el cupo para el próximo curso 2026/27 en 3 plazas de profesor y una de Orientación, pero solo ha conseguido un docente, lo que «agrava» la «precariedad». «Presentamos un montón de alegacións, incluso reformulamos a nosa proposta inicial pero non houbo resposta. O resultado é que as aulas de 3º da ESO van estar moi cheas e a atención individualizada e á diversidade faise moi difícil», lamenta.

Alonso incide en la negativa de una segunda plaza de Orientación, ya que el centro cumple a priori con los requisitos establecidos por la Xunta. «No caso dos institutos, hai que ter FP básico, que nós non temos, ou moito alumnado. E nós somos o centro con máis estudantes de Vigo. Sen embargo, na lista da consellería hai outros institutos con menor volume de matriculados e sen FP. Pero as nosas alegacións tampouco recibiron resposta», reprocha Alonso, que recuerda que la propia Asociación de Orientadores de Galicia ya criticó recientemente esta falta de transparencia.

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En el escrito enviado a la Xunta, el Claustro también critica la amortización de una plaza en el departamento de Biología y Geología sin comunicación previa ni explicaciones. «Estamos indignados. Enterámonos de casualidade, cando enviamos as nosas necesidades á Inspección e tivemos que cambiar todo o plantexamento. Como equipo directivo, sentímonos ninguneadas. Temos un trato desigual e falta transparencia», insiste Alonso.