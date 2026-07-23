¿Caminar bajo el mar gratis? 'Atlántida' abre una ventana a «los tesoros» de las profundidades marinas en Vigo

Caminar por el fondo del mar sin mojarse ya es posible en Vigo. El puerto inaugura este viernes 'Atlántida', un innovador visor submarino que permitirá a vecinos y visitantes descender a las profundidades de la ría para contemplar, en tiempo real, la vida marina que habita en estas aguas. Inspirado en el universo de Julio Verne y su célebre novela 20.000 leguas de viaje submarino, el nuevo espacio ofrece una experiencia inmersiva que combina divulgación, naturaleza e historia, dentro del programa Peiraos do Solpor.

La embarcación se encuentra sumergida entre seis y diez metros de profundidad —en función del nivel de la marea ofreciendo una vivencia diferente en cada visita— y permite observar distintas especies como sargos, pintos, maragotas, lubinas, choupas, bogones o el singular pez ballesta. Además, el entorno cuenta con refugios para caballitos de mar, cuya actividad podrá seguirse en directo mediante cámaras subacuáticas. Los días previos a la apertura, también se han podido avistar arroaces.

La Autoridad Portuaria de Vigo ha bautizado el observatorio como 'Atlántida' en homenaje a la legendaria ciudad sumergida que Julio Verne situó en las profundidades del océano en su famosa obra. La experiencia comienza con un descenso al visor —adaptado para personas con movilidad reducida— acompañado de una narración inspirada en el propio escritor francés, recreando el viaje del Capitán Nemo y la tripulación del Nautilus, que caminaban por el fondo del mar descubriendo los tesoros ocultos del reino sumergido.

«¿Por qué Atlántida? Hay muchas leyendas que dicen que en las Cíes está la Atlántida», argumenta Carlos Botana, presidente del Puerto de Vigo, en relación con el nombre escogido. La actuación cuenta con una inversión de 5,7 millones de euros: 3,8 millones proceden de los fondos europeos Next Generation y los 1,6 millones restantes, de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Visitas guiadas

El visor submarino abre una ventana gratis al fondo marino para todos los públicos este viernes 24 de julio. Las visitas se realizan con un guía especializado. Tienen una duración aproximada de 30 minutos y un aforo máximo de 15 personas por pase.

El horario será de martes a jueves, de 16.00 a 20.00 horas, y los viernes, sábados, domingos y festivos nacionales, se amplía también el rango en horario matutino, de 11.00 a 14.00 horas. Además, la parte aérea y las pasarelas exteriores permanecerán abiertas al público hasta el ocaso, haciendo un guiño a Peiraos do Solpor.