El BNG denuncia que Vigo solo ejecutó el 27% del presupuesto y acusa al gobierno local de «estafa piramidal»

El BNG de Vigo denunció este jueves el bajo nivel de ejecución del presupuesto municipal durante el primer semestre de 2026 y advirtió de que, si se mantiene el ritmo actual, el Concello cerrará el ejercicio con un nuevo récord de recursos sin gastar.

El portavoz municipal de la formación nacionalista, Xabier P. Igrexas, basó su crítica en el informe de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, que refleja que el presupuesto municipal alcanza este año los 470 millones de euros, una vez incorporados los remanentes, de los que hasta el ecuador del ejercicio solo se había ejecutado el 27%.

El BNG puso el foco especialmente en el capítulo de inversiones, dotado con 139 millones de euros. Según los datos municipales, durante los seis primeros meses del año únicamente se ejecutaron algo más de 14 millones, lo que supone alrededor del 10% del total previsto.

Para Igrexas, estas cifras evidencian una falta de gestión del gobierno local. «El gobierno de Abel Caballero funciona como una estafa piramidal: recauda impuestos y tasas más que nunca, promete sin límite, pero, teniendo más recursos que ningún gobierno en la historia de la ciudad, es incapaz de ejecutar su propio presupuesto», afirmó.

El portavoz nacionalista sostuvo que el bajo nivel de ejecución «no responde al ahorro ni a la eficiencia», sino que refleja «desidia y desatención de las necesidades de la ciudad». En este sentido, recordó que el Concello cerró 2025 con 150 millones de euros sin ejecutar y aseguró que la evolución de este año apunta a que esa cifra podría superarse.

El BNG defendió que los fondos que permanecen sin utilizar deberían destinarse a reforzar las políticas de vivienda, mejorar el transporte urbano, actuar en los barrios y parroquias, incrementar los recursos para servicios sociales, impulsar la cultura y el deporte y desarrollar medidas específicas para la juventud.

«Estamos hablando de millones de euros que pertenecen a la ciudad y que, en lugar de convertirse en mejores servicios públicos e inversiones útiles para los vecinos, permanecen acumulados en los bancos por la incapacidad del gobierno municipal para ejecutarlos», criticó Igrexas.

El portavoz también contrapuso la imagen que, a su juicio, proyecta el ejecutivo local con la situación real de la ciudad. «Las infografías y los grandes anuncios pueden entretener, pero no transforman absolutamente nada», afirmó, antes de reclamar un cambio de prioridades en la gestión municipal para movilizar todos los recursos disponibles y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.