Vigo aguanta la crisis logística como gran puerto gallego de la mercancía de valor añadido

El Puerto de Vigo cerró el primer semestre del año con menos toneladas, pero con un dato de fondo que permite una lectura más sólida que la simple evolución del tráfico total: la terminal viguesa mantiene su fortaleza en los tráficos de mayor valor añadido. En un contexto internacional marcado por la tensión en Oriente Medio, el impacto del conflicto con Irán sobre el precio del crudo y la presión sobre rutas marítimas estratégicas, Vigo resiste como el gran puerto gallego de la mercancía general, los contenedores, la pesca y el automóvil.

El balance de Puertos del Estado hasta junio refleja que Vigo movió 2,66 millones de toneladas, un 3,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. El dato queda por debajo de la evolución media del sistema portuario español, que creció un 0,8%, pero no altera la posición estratégica de la terminal viguesa en aquellos tráficos más vinculados a la industria, la exportación, la logística de contenedores y la actividad pesquera.

La clave está en la composición del tráfico. Frente a otros puertos gallegos con mayor peso de los graneles, Vigo sostiene su papel diferencial en la mercancía general, la categoría más asociada a productos industriales, contenedores, vehículos y mercancías de mayor valor económico. Hasta junio, la terminal viguesa movió 2,46 millones de toneladas de mercancía general, más que A Coruña, Ferrol-San Cibrao, Marín y Vilagarcía juntos en varios de los tráficos que definen la actividad portuaria de valor añadido.

Terminal de contenedores de Guixar. / R. G.

El liderazgo es especialmente claro en los contenedores. Vigo alcanzó 155.655 TEUs en el primer semestre, ligeramente por encima del año anterior, y concentró en torno a tres de cada cuatro contenedores movidos por los puertos gallegos de interés general. La distancia con el resto de terminales autonómicas es amplia: Marín y Vilagarcía se sitúan en torno a los 21.000 TEUs cada una, mientras Ferrol queda por encima de los 7.000 y A Coruña prácticamente no registra actividad en este apartado.

Más relevante aún es el comportamiento del contenedor internacional, el que refleja de forma más nítida el pulso importador y exportador de la economía real. En contenedores de import-export, Vigo suma 136.175 TEUs, una cifra que lo sitúa como el gran nodo gallego de comercio exterior contenerizado y entre los principales puertos españoles en este tipo de tráfico, solo por detrás de las grandes plataformas estatales como Valencia, Barcelona, Algeciras y Bilbao.

También la pesca confirma la posición de Vigo. Pese a que el conjunto del sistema portuario español registra una fuerte caída en este apartado, la terminal viguesa mantiene el primer puesto nacional con 12.571 toneladas hasta junio. Supera a A Coruña, que contabiliza 10.748 toneladas, y a otros puertos tradicionalmente pesqueros como Pasaia o Gijón. La bajada viguesa, del 7,5%, es además mucho más moderada que el retroceso medio estatal, situado en el 19,4%.

Otro de los pilares sigue siendo el automóvil. Con 330.116 vehículos movidos como mercancía en el primer semestre —el grueso, procedentes de la factoría de Stellantis—, Vigo conserva el segundo puesto estatal, solo por detrás de Barcelona, y se mantiene por delante de Valencia, Santander, Tarragona o Pasaia. Aunque el tráfico de vehículos cae un 5,8%, la terminal continúa siendo una pieza clave de la cadena logística de la automoción, uno de los sectores industriales estratégicos para el área viguesa.

El informe también apunta otro síntoma de resistencia: llegan más barcos y de mayor porte. Vigo recibió 911 buques mercantes hasta junio, un 3,2% más que el año anterior, mientras que el conjunto del sistema portuario español redujo el número de escalas un 2,7%. El arqueo bruto de los buques también creció en Vigo, hasta 24,28 millones de GT, frente al descenso medio estatal. Es decir, menos toneladas en conjunto, pero más actividad marítima y barcos de mayor dimensión.

La fotografía final no es de euforia, pero sí de aguante. Vigo pierde volumen total, condicionado por la evolución de algunos tráficos concretos, pero conserva músculo en los segmentos que mejor definen su modelo portuario: pesca, automoción, mercancía general, contenedores y comercio exterior. En plena incertidumbre global, con el combustible y las rutas marítimas bajo presión, el puerto vigués mantiene su papel como la gran plataforma gallega de mercancía de valor añadido.