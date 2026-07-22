TURISMO
El trasatlántico con base en Oporto hace escala en Vigo con casi 3.000 cruceristas alemanes
El «Mein Schiff 6» ha programado para este verano 11 embarques desde Leixoes para miles de turistas germanos
Tras un paréntesis de nueve días sin buques de turismo en el puerto de Vigo, este miércoles atracó en su segunda visita a la ciudad el crucero alemán Mein Schiff 6, que amarró en el muelle de trasatlánticos a primera hora de la mañana con 2.780 pasajeros alemanes y 931 tripulantes según informó la agencia Incargo Galicia.
El Mein Schiff 6 arribó con al 99% de su aforo cubierto, en crucero con inicio y final en Leixoes que fue vendido a precios a partir de unos 1.600 euros (vuelos incluidos de ida y vuelta a Alemania), y en el que antes de llegar a Vigo había pasado por Le Verdon, Bilbao y A Coruña.
Una vez en Leixoes el buque iniciará un nuevo viaje con rumbo sur tras embarcar otra expedición de pasajeros alemanes llegados en avión al vecino aeropuerto de Oporto. El Mein Schiff 6 inició una racha de cinco cruceros consecutivos en el puerto vigués que se completará los cuatro próximos días con las arribadas de Arvia, Disney Dream, Celebrity Apex y Liberty of the Seas.
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