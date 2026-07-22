El ritmo de construcción de vivienda acelera en Vigo, pero no es suficiente para cubrir la demanda: los nuevos hogares duplican la cifra de inmuebles ejecutados

Las cicatrices que dejó la crisis económica e inmobiliaria de 2008 en Vigo son todavía palpables en la actualidad, aunque algunas empiezan a borrarse. El «pinchazo» de la burbuja provocó un desplome de la actividad en el sector de la construcción y no solo se paralizaron varias promociones, sino que distintos proyectos en cartera se guardaron en el cajón ante la falta de recursos para llevarlos adelante. Además, cuando la situación empezaba a mejorar a nivel global, llegó el duro revés de la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), lo que hundió la cifra de nuevas viviendas en el mercado.

Urge en la actualidad, por tanto, acelerar el ritmo de construcción de inmuebles residenciales para permitir empezar a poner remedio a la escasa oferta de vivienda, tanto para alquilar como adquirir en propiedad, puesto que la cifra de viviendas que están saliendo al mercado cada año en los últimos lustros no es suficiente para cubrir la elevadísima demanda, como demuestra la evolución que ha registrado la cifra de hogares radicados en Vigo en las dos últimas décadas.

Con una población similar empadronadada, el número de proyectos de vida, ya sea en solitario o en familia, ha pasado de los 104.143 que se anotaban en 2007 a los 117.235 contabilizados al cierre del año pasado, según los datos que maneja el Instituto Galego de Estatística. Ese incremento de más de 13.000 hogares no ha ido acompañado de un crecimiento del parque residencial, que en esos mismos años, ha sido de 6.554 viviendas, según las cifras que proporciona el IGE obtenidas de la base de datos del Ministerio de Vivienda.

El distinto ritmo en la evolución de ambos parámetros se mantiene si se analiza un período temporal más cercano. Así, en la última década con estadísticas disponibles (2016-2025), el parque residencial de la ciudad olívica engordó en 3.324 inmuebles, mientras que los hogares que se conformaron en ese tiempo rozaron los 6.900, más del doble que las viviendas construidas.

Cambio de tendencia

Sin embargo, si acercamos más el foco a la época posterior al covid, la situación parece que está empezando a reconducirse, al ir convergiendo la cifra de inmuebles de nueva planta o rehabilitados con la de los nuevos hogares que existen en Vigo. En el global de los últimos cinco años, el parque residencial de la urbe se incrementó en 2.266 unidades, cifra que es similar a la que se registró en los 12 años previos (el doble de tiempo), mientras que hay 3.103 nuevos hogares, por lo que la oferta puesta en circulación cubriría el 60% de esas nuevas familias que se conformaron.

El incremento de la cifra de hogares en las últimas décadas tiene mucho que ver con cómo ha variado la configuración de los mismos en las últimas décadas, cogiendo cada vez más peso en la ciudad olívica los núcleos unipersonales. Así, según los datos que maneja el IGE, a día de hoy más del 21% de los hogares existentes están formados por una sola persona, mientras que hace dos décadas, ese porcentaje se situaba en poco más del 15%.

En el otro extremo de la balanza, están las viviendas muy concurridas. Si en 2007, había un 28% de hogares en los que convivían cuatro o más personas, en la actualidad, el porcentaje supera ligeramente el 21%. Han crecido, por su parte, los hogares con dos convivientes, pasando en este período del 31,6 al 35,6%.

Problema generalizado

El último informe de la Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria (ACI), que lleva por título «Evolución de la producción de vivienda» y que realiza un análisis tanto a nivel estatal como provincial de los distintos ritmos del sector de la construcción y de la creación de hogares, refleja que el problema que sufre Vigo no es algo exclusivo suyo, sino que la distorsión entre oferta y demanda es generalizada, detectando un déficit en el conjunto de España de más de 750.000 viviendas en el último lustro, que en el caso de la provincia de Pontevedra se sitúa por encima de las 8.000, la mitad del registrado en A Coruña.

Con todo, al igual que sucede en Vigo al cobijo del nuevo PXOM, que ha permitido activar los trámites en multitud de ámbitos para desarrollar a medio plazo centenares de nuevas viviendas, o con el impulso de las administraciones públicas para incrementar el parque residencial de pisos protegidos, los datos del sector a nivel estatal constatan «la reacción del sector de la construcción» para dinamizar la oferta y conseguir que bajen los precios.

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En Vigo, por ejemplo, los datos que maneja el Instituto Galego de Vivenda e Solo respecto a los precios del alquiler medio reflejan que en los cinco primeros meses de 2026, los contratos que se firmaron registraron una renta media de 725 euros. Por su parte, el precio del metro cuadrado de los pisos que se venden sigue claramente por encima de los 2.000 euros, niveles que recuerdan a los años previos a la crisis de 2008.