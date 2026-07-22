Jóvenes de la diáspora gallega inician en Vigo el Camino Portugués

Después de hacer noche en la residencia juvenil Altamar de Vigo un nuevo grupo de jóvenes echa andar hacia Santiago de Compostela. A lo largo de los próximos días los participantes de este programa «Conecta con Galicia no Camiño» peregrinarán más de 100km hasta la capital gallega.

Cada uno con su propia bandera, pero con sus raíces aquí en Galicia. Tienen entre 18 y 21 años y llegan de más de seis países diferentes, esta edición une a casi 100 participantes que partirán desde distintos puntos, como Ourense y Vigo, para acabar en Compostela hasta el 30 de julio.

El secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, junto con la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, acompañaron al grupo desde Chapela durante el primer tramo del Camino Portugués de esta cuadrilla de descendientes de emigrantes gallegos. El programa permite reconectar a la Galicia de la diáspora con sus orígenes.

Esta iniciativa acumula 36 ediciones y más de 3.600 participantes consolidánsose como uno de los programas de referencia del gobierno autonómico para reforzar los lazos que unen a Galicia con su colectivo emigrado. Para ello complementarán el camino andado con actividades culturales y de conocimiento de la realidad socioeconómica y educativa de la Galicia actual.