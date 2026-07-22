Iván Ferreiro: «Este concierto en Castrelos va a ser el más importante de mi carrera»

El cantante Iván Ferreiro es una de las apuestas del Concello de Vigo para sus tradicionales conciertos de verano. El artista se subirá al escenario del auditorio de Castrelos el próximo sábado 15 de agosto, un día después de su cumpleaños, en el que espera que sea «el concierto más importante» de su carrera.

En su gira actual, ‘Hoy x Ayer’, hace un homenaje a sus 35 años de trayectoria con un repertorio que engloba temas desde sus orígenes con 'Los Piratas' hasta su álbum más reciente.

Hace un tiempo alguien me comentó que hacía 20 años que había salido Turnedo y haciendo números nos dimos cuenta de que llevábamos ya 35 años haciendo canciones y decidimos celebrarlo con una gira, juntando temas y echándonos a la carretera a ver qué pasaba.

Cuando se le ocurrió esta idea, ¿qué canción sentía qué tenía que estar sí o sí?

Wow, pues no lo tenía muy claro. Al principio, me dio un poco de vértigo y pensando qué canciones tenían que entrar y cuáles no, no tenía ninguna en concreto. Tenía la sensación de que tenía que volver a escarbar en mi cancionero y ver qué me encontraba. Al final, las que hemos metido son las que tenían que estar.

Está agotando entradas en varios lugares, ¿se imaginaba esta acogida?

La verdad es que no, no sabía cómo iba a reaccionar el público. Eso pasa siempre con todos los proyectos que hacemos. Uno espera que la gente quiera entrar, pero no lo sabes seguro hasta que llegan los conciertos. La verdad es que estoy supercontento con la respuesta.

Después de tantos años en la música, ¿le sigue imponiendo un escenario como Castrelos o la experiencia le da todas las tablas que se necesitan?

La experiencia te da ciertas tablas, pero los nervios de Castrelos los voy a tener seguro. Este concierto en Castrelos va a ser el concierto más importante de mi carrera probablemente. Un concierto tan importante te pone nervioso. Voy a tratar de estar sereno y disfrutarlo mucho, pero es un día muy importante para mí.

Un concierto así merece alguna sorpresa, ¿habrá algún artista invitado?

Algún invitado habrá, pero no voy a decir quién es.

La industria musical ha evolucionado mucho a lo largo de este tiempo, ¿qué echa de menos de aquellos años 90?

No sé si echo algo de menos. El mundo va cambiando y la industria también. En mi forma de trabajar noto cambios, pero tampoco tantos porque llevo toda la vida con la misma compañía de discos, con el mismo manager y trabajando con casi las mismas personas. Tengo la suerte de estar un poco asentado dentro de todo esto y sigo con mis ciclos de escribir, grabar y salir a girar. Ha cambiado la forma de escuchar música, los formatos y un montón de cosas, pero yo tengo un público muy fiel que me sigue desde hace mucho rato y no he tenido que hacer grandes cambios en la forma de hacer las cosas. Soy un poco tradicional en eso, ya soy mayor y no estoy muy informado sobre algoritmos y esas cosas. La promoción ahora es más directa, pero en lo demás no lo noto mucho.

Ha comentado que no busca una temática definida para un álbum, sino que son las canciones las que van guiando ese rumbo, ¿qué le inspira a la hora de componer?

Sí, yo siempre he dejado que las canciones marquen el camino. Para mí, la canción es lo más importante de mi trabajo. Para hacer canciones, hay que estar vivo y vivir la vida. Hay temporadas donde la realidad te cuenta más cosas y te dan ganas de escribir sobre ella y otras veces son las canciones las que te piden escribir de cierta manera, pero no tengo grandes claves para eso.

Evidentemente, siempre ha tenido una relación muy estrecha con Galicia, pero sobre todo en los últimos años su presencia en los grandes festivales de la comunidad ha sido significativa.

Sí. Vivo en Galicia y aquí llevo toda mi vida. Me alegro de que haya eventos musicales. Tengo la suerte de que me llaman y voy encantado. Si por mí fuera, tocaría en Galicia todo el rato.

Varias de sus canciones están relacionadas con la escena viguesa, ¿qué rincón de la ciudad le resulta especial?

Yo creo que Vigo siempre ha sido una gran factoría de música y de cosas creativas. Mi carrera se la debo a su ambiente musical, sobre todo al de los 90, cuando estaba más en la calle y tenía una vida más callejera. He disfrutado mucho de muchos sitios de Vigo, como El Ensanche, La Iguana, el Black Ball y toda la parte de Churruca. Mi cultura musical ha sido dada por esta ciudad. Aprendí mucho la música en el instituto y en los bares. Siempre voy a estar ligado a esta ciudad y a esta ciudad le debo todo.

¿Qué significa para usted que su hijo haya seguido su legado musical?

Me hace sentirme muy orgulloso de él, supongo que como todos sus padres están orgullosos de sus hijos.

¿Qué consejo le dio?

Yo le digo que hay que formarse y trabajar mucho con alegría. Es una carrera de largo recorrido que nunca acabas por saberlo todo. La música es algo enorme donde aprendes cada año y cuanto más aprendes, te das cuenta que menos sabes. Lo único que le pido es que tenga un compromiso con su trabajo y con la gente que le rodea.