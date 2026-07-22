Iago Pozo, elegido nuevo director de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la UVigo

La Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la UVigo eligió este miércoles por unanimidad a Iago Pozo como nuevo director para los próximos seis años, dando relevo a Elena Alonso, con la que compartió equipo directivo durante varios años.

Pozo, profesor titular del área de Explotación de Minas en el departamento de Ingeniería de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, lideraba la única candidatura presentada a las elecciones. Solo podían votar 46 personas y en poco menos de media hora alcanzó un total de 30 votos a favor, lo que que considera «unha inxección de enerxía para poñerme a traballar a partir de maña e que confirma que a xente da escola me aprecia e valora o programa co que nos presentamos».

El nuevo director del centro asume el cargo después de casi cuatro años como responsable del área de Promoción de la Internacionalización con el anterior equipo rectoral. «A xente quería que collésemos as rendas da escola para que sexa mellor, aínda que agora está nun gran momento», asegura en el diario digital de la UVigo. Y como principales retos señala «facela máis visible nacional e internacionalmente; revisar as titulacións, incorporando novidades, máis internacionais e conxuntas con outras universidades; e desenvolver as accións contempladas co financiamento da Xunta asociado á concesión do selo de excelencia ao grao en Enxeñaría da Enerxía».

Otras acciones prioritarias son fortalecer las relaciones con el tejido empresarial para acercarlo al estudiantado y favorecer su formación práctica, la transferencia de conocimiento y su futura inserción laboral; el impulso a iniciativas vinculadas a los distintivos obtenido por la escuela en los últimos años en los ámbitos de la igualdad, normalización lingüística y empleabilidad.

Iria Feijóo, Guillermo García, Iago Pozo, Raquel Pérez y Francisco Javier Deive. / Duvi

Un equipo continuista

Iago Pozo lidera un equipo formado por las mismas personas que integraban el de su antecesora: Guillermo García, como secretario y coordinador de Calidad; Iria Feijóo, subdirectora de Planificación y Organización Académica; Francisco Javier Deive, subdirector de Asuntos Económicos, Infraestructuras y Relaciones Internacionales; y Raquel Pérez, subdirectora de Divulgación Científica y Captación.

«Todos eles achegan unha sólida experiencia nestas responsabilidades e son plenamente conscientes das necesidades, fortalezas e prioridades da escola, o que constitúe unha garantía para afrontar con éxito os retos dos vindeiros anos», destaca.

Docente en el grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos, en el máster en Ingeniería de Minas y en el doctorado en Protección de Patrimonio Cultural, Pozo desarrolla su labora investigadora en el grupo Xestión Segura e Sostible dos Recursos Minerais (XESSMin), del Cintecx.

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Desde el año 2018, cuando asumió el cargo de subdirector de Relaciones Externas y Movilidad en el equipo liderado por Elena Alonso, desarrolló diferentes cargos de gestión, entre ellos, el de director del área de Promoción de la Internacionalización dentro del Vicerrectorado de Internacionalización entre los años 2023 e 2026.