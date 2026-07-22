«Hay absentismo del alumnado, es una pena que no vivan toda la experiencia universitaria»

Sandra Martínez, alumna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y con una amplia experiencia en la representación estudiantil, obtuvo la semana pasada el respaldo mayoritario de sus compañeros del Claustro para convertirse en la nueva presidenta de Ceuvi. Este jueves serán elegidos el resto de integrantes que ocuparán la secretaría, la tesorería, la coordinación de los tres campus y las comisiones de garantías y redes.

¿Cuáles son sus principales objetivos?

Queremos que los estudiantes cambien la imagen que tienen de nosotros y dejen de pensar en la representación estudiantil como algo que les da pereza porque realmente tiene muchísimos beneficios. Estamos en primera línea de batalla para cualquier cosa que necesiten, desde evaluaciones a cuestiones con el profesorado o paros académicos. Y además supone una gratificación personal representar a la UVigo en muchísimos eventos a nivel autonómico, nacional e incluso internacional. Estoy muy ilusionada porque ser presidenta es una meta que me había propuesto y no sabía si llegaría a cumplir. Siempre he sido muy trabajadora y lucho fuertemente por las cosas que creo. Y además he tenido buenos profesores que me han cambiado la forma de ver la universidad y su funcionamiento. Si hay un problema, hay que solucionarlo.

La participación en el Claustro ha aumentado, pero apenas un 8% de estudiantes votaron en las elecciones al Rectorado. ¿Qué hace falta para que se impliquen más en la vida universitaria?

Yo creo que dar más visibilidad a lo que hacemos y cambiar su mentalidad. Nos ven como unos frikis a los que nos gusta hacerle la pelota a los profesores. Y esa imagen empieza ya con el delegado de clase, que en realidad es alguien que trabaja para representar y poner de acuerdo a 80 personas, algo que no es nada fácil. La campaña de nuestra candidatura destaca que si no nos ven no sabrán quiénes somos y por eso queremos reforzar la parte de redes sociales y trasladar a los alumnos que tener representación es importante. Yo soy muy metódica y mi experiencia es ir clase por clase para que vean lo que hacemos. También vamos a cambiar la forma interna de trabajar, algo que ya hacemos desde la delegación de Ciencias Jurídicas.

Por su experiencia anterior, ¿son atendidas las demandas de los representantes estudiantiles por la UVigo?

Sí, negociando todo se consigue.

¿Ya ha tenido oportunidad de reunirse con la rectora o miembros de su equipo?

Todavía no. Ellos acaban de llegar y nosotros también. Pero la verdad es que me dan buena vibra. En el último Consello de Goberno la rectora vino a presentarse y es muy agradable. Y conozco a la secretaria xeral, Emma Rodríguez, porque es profesora de mi facultad y me parece muy buena persona y muy capaz. Me gustaría que todo nuestro equipo esté formado antes de reunirnos con el gobierno universitario. Algunos ya nos conocíamos porque son presidentes de delegación pero otros no y la verdad es que estamos muy contentos.

¿Tienen ya un listado de demandas en cuanto a necesidades docentes o de infraestructuras?

Lo primero que haremos será recorrer todas las delegaciones cuando estén conformadas el próximo curso para conocer las necesidades de cada centro y generar confianza para que nos puedan trasladar sus preocupaciones. Aunque también nos apoyaremos en el trabajo de la anterior directiva de Ceuvi para saber en qué tenemos que fijarnos más. En el caso del campus de Vigo, yo he notado mucho estos años el absentismo del alumnado. La gente ya ni se interesa por subir a clase y estamos viendo aulas vacías. Es verdad que el campus está bastante alejado, pero ir a clase es importante. Y también hacer vida universitaria. Las facultades organizan charlas o cursos que vemos vacíos y esto supone una pérdida de trabajo y de recursos. Vamos a intentar ayudar a los centros a dar visibilidad a estas actividades y animar a los alumnos a participar. La Universidad ofrece un montón de oportunidades y actividades mientras que el alumnado solo va a clase y vuelve a casa y, a veces, ni siquiera eso. Y es una pena que no vivan toda la experiencia universitaria y que su paso por ella no les marque.

En los últimos meses han salido a la luz varios casos de acoso sexual a estudiantes por parte de profesores, ¿cuál es la postura de Ceuvi?

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Lo principal es que sepan que tiene nuestro apoyo, que estamos ahí para cualquier cosa que necesiten. Les vamos a ayudar y a enseñar los mecanismos que tienen que seguir en colaboración con la Unidad de Igualdad. Haremos lo que esté en nuestra mano. Y, por lo que he escuchado a los compañeros, es necesario darle una vuelta a los protocolos y ponerlos al día.