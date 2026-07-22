Regades: «Defendemos competir en excelencia e non en low-cost»

El delegado de Zona Franca de Vigo, David Regades, reivindicó el papel de la ciudad olívica como «motor de Galicia» y defendió un modelo de crecimiento basado en la innovación, la colaboración público-privada y la industria de alto valor añadido. Durante su intervención, el delegado del consorcio estatal puso el foco en el talento, la nueva economía y el liderazgo de la ciudad en sectores estratégicos. De esta forma, defendió una comunidad gallega «admirada no mundo como espazo innovador», con una apuesta por la transferencia de conocimiento entre universidades, centros tecnológicos, administraciones y empresas, y reivindicó «a Galicia que esperta antes de que saia o sol».

El responsable de la Zona Franca destacó también el potencial de Vigo y de Galicia como territorio para vivir y desarrollar proyectos empresariales, rodeado de naturaleza, patrimonio y tradición cultural, «unha terra que fai do esforzo, progreso; do talento, innovación; e das súas raíces, futuro».

Regades aseguró que «esta cidade, motor de Galicia, é imparable» y sostuvo que ese crecimiento se aceleró «nestes últimos 19 anos, cun proxecto de unidade colectiva». Atribuyó ese modelo a un proyecto compartido entre «persoas, Zona Franca, Concello, Goberno de España, empresas…» y afirmó que está impulsado «polo noso alcalde e a súa visión da cidade por enriba de calquera outro interese».

Regades insistió además en que el crecimiento económico debe asentarse sobre la excelencia y no sobre la competencia en costes. «Defendemos competir en excelencia e valor engadido e non en low-cost. O emprego ten que ser tamén de calidade e con bos salarios e condicións laborais», afirmó.

Asimismo, situó a la Zona Franca como «unha das pezas clave para contribuír desde Vigo ao crecemento económico de Galicia» y repasó los sectores que, a su juicio, lideran la transformación económica, como la automoción eléctrica, la nueva movilidad, la aeronáutica, el aeroespacial, la biotecnología, las vacunas, el audiovisual, la robótica, la fotónica, la intelixencia artificial o a cuántica. En su opinión, se trata de «a Galicia que está a transformar a economía e a que está a contribuír á soberanía tecnolóxica e industrial de Europa».

Durante su discurso defendió que Vigo y Galicia son capaces de atraer y retener talento y destacó que la juventud gallega «xa queda a traballar aquí». En ese sentido, afirmó que se trata de «a xeración máis formada da historia» y reclamó una mejora de las condiciones laborales. «Tamén chegou o momento de subir os seus salarios e equiparalos internacionalmente», señaló, al considerar que el territorio ya ofrece «contornas de traballo amables», calidad de vida y una formación universitaria y profesional de referencia.