Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios Deslinde en la CostaInditex vuelos AlvedroAparcar moto aceras VigoCongelado el alquiler hasta 2028Casa Julio Iglesias OurenseConcierto Iván Ferreiro Vigo
instagramlinkedin

En Mos

Cinco heridos en un accidente entre tres coches en las siniestras curvas de Tameiga

El choque ocurrió en sentido Vigo sobre las 15.20 horas de este miércoles

Tramo aproximado de la A-55 en la que ocurrió el accidente.

Tramo aproximado de la A-55 en la que ocurrió el accidente. / Cámara de la DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Edgar Melchor

Cinco personas han resultado heridas tras un accidente entre tres coches producido este miércoles en el tramo de las llamadas curvas de Tameiga, en la A-55, en sentido Vigo.

El percance de tráfico ocurrió sobre las 15.20 horas concretamente en el kilómetro 10, a la altura de la parroquia de Tameiga, en el concello de Mos. Este punto de la autovía que conecta O Porriño y Vigo, limitado a 60 km/h, es considerado como uno de los más peligrosos de toda la red viaria nacional e inclusó llegó a figurar como el más siniestro.

Uno de los ocupantes de los vehículos implicados necesitó ser trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Concheiro, otros dos fueron llevados sin pronóstico grave y los otros dos recibieron asistencia sanitaria en el propio lugar del accidente, según han informado a FARO fuentes oficiales.

Noticias relacionadas y más

El choque provocó retenciones en el entorno, que se fueron disipando con el avance de la tarde, y obligó a movilizar, además de a los servicios médicos, a la Guardia Civil de Tráfico.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Concello «encaja» el «Vigo Arena» en Teis: así es la propuesta de vanguardia que colocará la ciudad en el mapa de los grandes conciertos
  2. El «Vigo Arena», llamado a saldar una deuda histórica: la ciudad olívica es la única gran urbe española sin un recinto cubierto para eventos multitudinarios
  3. Un día de espera y una cola que da la vuelta al auditorio de Castrelos para hacerse con una entrada para Chayanne
  4. La norma «vintage» de Vigo que «obliga» a todos los conductores a llevar cinta métrica en la guantera
  5. Tus heces por la ciencia: El Galicia Sur pide colaboración ciudadana para crear el primer observatorio de microbiota
  6. Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
  7. Condenado un padre en Vigo por agredir a un compañero de colegio de su hijo
  8. El Cunqueiro realiza por primera vez en Galicia una compleja reparación de la aorta sin abrir el tórax

Cinco heridos en un accidente entre tres coches en las siniestras curvas de Tameiga

Cinco heridos en un accidente entre tres coches en las siniestras curvas de Tameiga

El BNG de Vigo tilda de sectario al PSOE por vetar una declaración institucional por los 90 años del golpe fascista

El BNG de Vigo tilda de sectario al PSOE por vetar una declaración institucional por los 90 años del golpe fascista

Caballero promete un Vigo Arena diseñado por estudios europeos de referencia

La Autoridad Portuaria habilita nuevas plazas para los trabajadores del naval en Orillamar

La Autoridad Portuaria habilita nuevas plazas para los trabajadores del naval en Orillamar

El trasatlántico con base en Oporto hace escala en Vigo con casi 3.000 cruceristas alemanes

El trasatlántico con base en Oporto hace escala en Vigo con casi 3.000 cruceristas alemanes

Vigo aguanta la crisis logística como gran puerto gallego de la mercancía de valor añadido

Iago Pozo, elegido nuevo director de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la UVigo

Caballero pide el cese del conselleiro de Sanidade por el «colapso dramático» en la ciudad

Caballero pide el cese del conselleiro de Sanidade por el «colapso dramático» en la ciudad
Tracking Pixel Contents