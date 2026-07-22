Cinco heridos en un accidente entre tres coches en las siniestras curvas de Tameiga

Cinco personas han resultado heridas tras un accidente entre tres coches producido este miércoles en el tramo de las llamadas curvas de Tameiga, en la A-55, en sentido Vigo.

El percance de tráfico ocurrió sobre las 15.20 horas concretamente en el kilómetro 10, a la altura de la parroquia de Tameiga, en el concello de Mos. Este punto de la autovía que conecta O Porriño y Vigo, limitado a 60 km/h, es considerado como uno de los más peligrosos de toda la red viaria nacional e inclusó llegó a figurar como el más siniestro.

Uno de los ocupantes de los vehículos implicados necesitó ser trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Concheiro, otros dos fueron llevados sin pronóstico grave y los otros dos recibieron asistencia sanitaria en el propio lugar del accidente, según han informado a FARO fuentes oficiales.

El choque provocó retenciones en el entorno, que se fueron disipando con el avance de la tarde, y obligó a movilizar, además de a los servicios médicos, a la Guardia Civil de Tráfico.