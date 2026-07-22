Caballero promete un Vigo Arena diseñado por estudios europeos de referencia

El futuro Vigo Arena no será solo un gran pabellón para conciertos, espectáculos y eventos deportivos. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, quiere que el nuevo recinto multiusos de Guixar sea también una pieza arquitectónica de referencia, diseñada por grandes firmas europeas y concebida como un edificio integrado en la ciudad, semienterrado y cubierto por una amplia plaza pública ajardinada.

El regidor avanzó este miércoles que el proyecto se encargará a estudios de referencia europeos con el objetivo de levantar un equipamiento de «alta calidad arquitectónica» y de vanguardia. La idea, explicó, es que el recinto siga un concepto similar al de Vialia: un gran edificio bajo rasante, integrado en la topografía, cuya cubierta no funcione como una simple tapa, sino como un nuevo espacio urbano de uso ciudadano.

El Vigo Arena se levantará en una parcela de 10.000 metros cuadrados que el Consorcio de la Zona Franca cederá al Concello dentro del desarrollo urbanístico previsto en el ámbito de Guixar-Santa Tegra, entre el colegio Santiago Apóstol, la rúa Os Foxos y Santa Tegra. Tendrá capacidad para entre 15.000 y 16.000 espectadores y, según Caballero, será «el mayor recinto multiusos del noroeste peninsular».

La cubierta del pabellón se convertirá en una gran plaza pública de 10.000 metros cuadrados, con zonas verdes, áreas de paseo y espacios de estancia. El proyecto incluirá además la creación de nuevos espacios ajardinados en el entorno y la ampliación a más del doble del bosque de los jesuitas, que pasará a ser de titularidad municipal y quedará abierto al uso ciudadano.

Caballero defendió que la nueva infraestructura situará a Vigo en el circuito de los grandes eventos. «Converterá a Vigo no principal destino de grandes concertos e eventos do noroeste peninsular, dando servizo a toda Galicia, ao norte de Portugal, Asturias, León e Zamora», afirmó.