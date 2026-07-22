Caballero pide el cese del conselleiro de Sanidade por el «colapso dramático» en la ciudad

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, pide el cese del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, después de que reconociera cancelaciones de cirugías esta semana en el Hospital Álvaro Cunqueiro, que suman más de 40 en un mes, por falta de personas de Enfermería.

«Las declaraciones del conselleiro son un nuevo y brutal ataque a la inteligencia y a los derechos de los ciudadanos de Vigo», sostiene y denuncia que «es una sanidad desastrosa». Le reclama que venga a la ciudad a explicar «cómo va a arreglar este problema de la sanidad este mismo verano».

Además de la cancelación de cirugías, alude también a «pediatras que no están, centros de atención primaria que cierran por las tardes, un solo PAC completo totalmente saturado».

Cese

«Este es el peor conselleiro de Sanidade en la historia de Galicia», acusa el regidor, que entiende que «tiene que ser cesado inmediatamente». Considera que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está «obligado» a ello.

Caballero se dirige a la agrupación local del PP y cuestiona «qué hace que no denuncia esta situación terrible y tan mala de la sanidad en esta ciudad».

«Están callados, porque si hablan no los ponen en las listas», reprocha. «Como sigan así no van a sacar ni un concejal, porque están defendiendo a la Xunta y defendiendo a Santiago en contra de Vigo. Siempre en contra de Vigo», vaticina.