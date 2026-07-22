El BNG de Vigo tilda de sectario al PSOE por vetar una declaración institucional por los 90 años del golpe fascista

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo critica el «veto sectario» del PSOE a la propuesta de emitir una declaración institucional con motivo de los 90 años del golpe fascista. El grupo nacionalista acusa al PSOE de tumbar la iniciativa junto con el PP, en la junta de portavoces celebrada este miércoles.

La declaración institucional propuesta por el Bloque, además de condenar el golpe militar fascista de 1936, pretendía «recoñecer ás víctimas do xenocidio que provocou ese golpe, rendermos tributo á resistencia antifranquista e a todas as persoas e organizacións que loitaron pola liberdade e para reafirmar o compromiso do Concello coa retirada da simboloxía franquista da cidade, incluinda a Cruz dos Caídos do Castro».

El Bloque afea al PSOE no haber trasladado ninguna alternativa o enmienda pese a mostrarse con «a man tendida» en disposición de encontrar una redacción de consenso. Para el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, esta negativa es «unha demostración da falta de compromiso real coa memoria democrática».

Igrexas destaca el «cinismo sen límites» del Gobierno de Abel Caballero al negarse a aprobar ninguna declaración institucional para conmemorar los 90 años del golpe militar de 1936 que dio paso a un «brutal xenocidio» y una «cruel ditadura». Respecto a la postura del partido popular el BNG dice que «non sorprende a ninguén».

El BNG lamenta que «a visión curta e o sectarismo do Goberno de Abel Caballero» impida que «o pleno do Concello exprese unha mensaxe rotunda aos 90 anos do golpe que deu paso a unha cruel dictadura». Sostienen además que existe una postura «en defensa da democracia e en contra do fascismo» y que es compartida por «unha amplísima maioría social da cidade» entre los que también creen que se incluyen a los votantes del partido socialista.