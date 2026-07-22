Puerto
La Autoridad Portuaria habilita nuevas plazas para los trabajadores del naval en Orillamar
El aparcamiento, situado en la zona de los pantalanes, estará reservado al personal de astilleros y empresas del sector de lunes a viernes, entre las 6.00 y las 22.00 horas
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J. C.
La Autoridad Portuaria de Vigo ha acondicionado nuevas plazas de estacionamiento en la zona de los pantalanes de Orillamar para facilitar el acceso diario de los trabajadores del sector naval a su entorno laboral. El nuevo espacio estará destinado al personal de los astilleros y empresas auxiliares que desarrollan su actividad en esta área portuaria.
Las plazas estarán disponibles desde hoy en horario laboral ampliado, entre las 6.00 y las 22.00 horas, de lunes a viernes. Con esta actuación, la APV busca ordenar el estacionamiento en una zona de intensa actividad industrial y dar respuesta a una demanda habitual de los profesionales del naval, uno de los sectores estratégicos vinculados al Puerto de Vigo.
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