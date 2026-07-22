La Autoridad Portuaria habilita nuevas plazas para los trabajadores del naval en Orillamar

La Autoridad Portuaria de Vigo ha acondicionado nuevas plazas de estacionamiento en la zona de los pantalanes de Orillamar para facilitar el acceso diario de los trabajadores del sector naval a su entorno laboral. El nuevo espacio estará destinado al personal de los astilleros y empresas auxiliares que desarrollan su actividad en esta área portuaria.

Las plazas estarán disponibles desde hoy en horario laboral ampliado, entre las 6.00 y las 22.00 horas, de lunes a viernes. Con esta actuación, la APV busca ordenar el estacionamiento en una zona de intensa actividad industrial y dar respuesta a una demanda habitual de los profesionales del naval, uno de los sectores estratégicos vinculados al Puerto de Vigo.