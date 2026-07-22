El ascensor que conectará Torrecedeira y Marqués de Valterra supera las pruebas y abrirá de forma inmimente

El nuevo ascensor urbano de la calle Juan Ramón Jiménez, que unirá Marqués de Valterra con Conde de Torrecedeira, encara sus últimos trámites antes de entrar en funcionamiento. La infraestructura ya ha superado las pruebas técnicas y solo está pendiente de la autorización de Industria para abrir al público en los próximos días. La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, visitó este miércoles la actuación, que permitirá salvar un desnivel de once metros y mejorar la comunicación peatonal entre la parte baja y alta del barrio. Además, el nuevo elevador enlazará con el ascensor ya existente hacia Pi y Margall, ampliando la red de movilidad mecánica de la ciudad.

El proyecto incluyó también una renovación integral del entorno. Las obras contemplaron la remodelación de las aceras, la renovación de las redes de pluviales y riego, la mejora del alumbrado público, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la plantación de arbolado y vegetación. En la parte superior del recorrido se instaló además una escultura dedicada al poeta Juan Ramón Jiménez.

Durante la visita, Sánchez destacó que la actuación supone «una nueva mejora de la accesibilidad en Vigo» y aprovechó para pedir al Concello que refuerce el mantenimiento de los ascensores y rampas mecánicas de la ciudad con el objetivo de reducir las averías.

La actuación contó con una inversión de 1,15 millones de euros, de los que la Diputación aportó 760.000, el 66 % del presupuesto, mientras que el Ayuntamiento financió el tercio restante.

La vicepresidenta explicó que estos fondos forman parte de los 6,2 millones de euros que, según indicó, fueron recuperados por la institución provincial y destinados a actuaciones urbanas en Vigo, entre ellas el ascensor de Juan Ramón Jiménez, la remodelación de la calle Pintor Colmeiro y la futura humanización de San Roque.

En el plano político, Sánchez reivindicó el papel de la Diputación en la ciudad al asegurar que «ya no es una mera comparsa en Vigo, sino que ahora es decisiva en la transformación de la ciudad».