¿Se puede aparcar la moto en las aceras de Vigo? Sí, pero no como lo hace la mayoría de pilotos: esta es la infracción recurrente

¿Se puede aparcar una moto sobre la acera? La norma general en España, la de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dicta que no. Lo hace en su artículo 40. Pero hay excepciones. Concretamente, las que fijen los Ayuntamientos. Y Vigo las introdujo hace ya muchos años. Su ordenanza de circulación vintage –no se ha actualizado en más de 30 años y regala multitud de curiosidades, como multas todavía en pesetas– sí permite dejar las motocicletas estacionadas sobre la acera. Pero buena parte de los motoristas la incumplen... o al menos uno de sus preceptos.

Vigo es una de las ciudades españolas con más motos por habitante de España. Hay ya más de 33.000, tantas como en A Coruña, Ourense, Lugo y Pontevedra juntas. A ellas hay que sumar otros casi 10.000 ciclomotores. Sus ventajas saltan a la vista: rapidez, menor consumo y, sobre todo, se pueden aparcar en prácticamente cualquier sitio... aceras incluidas. Pero no como lo hacen muchos pilotos.

¿Qué dice la ordenanza de Vigo sobre el aparcamiento de motos y ciclomotores? En primer lugar, la normativa olívica señala que deben estacionarse en los espacios reservados especialmente para ello. Es decir, si hay un estacionamiento de motocicletas en la zona, deben aparcarse ahí. De hecho, en los últimos años el Concello ha multiplicado el número de estos espacios, con lo que actualmente resulta bastante fácil encontrar alguno cerca.

¿Y si no hay aparcamiento de motos o está lleno? La segunda opción que permite Vigo es la de aparcar en la acera. Pero no de cualquier forma, aunque algunos pilotos, por irresponsabilidad o desconocimiento, no lo respetan. Como regla general, las motos que se aparquen en las aceras de Vigo deben dejarse en línea a una distancia inferior a 50 centímetros del bordillo. Eso sí, «siempre que no se impida el tránsito de peatones».

Obstáculos

Aunque la ordenanza de circulación de Vigo es clara, todavía son muchos los pilotos que estacionan sus motos en el borde opuesto de la acera. Es decir, pegadas a la pared, lo que provoca que el obstáculo que suponen ya de por sí para personas invidentes o con problemas de movilidad sea todavía mayor, como ha llegado a denunciar a nivel nacional la Fundación Once.

A mayores, aunque la ordenanza no recoge esta prohibición –como sí lo hace la de Madrid, por ejemplo– son muchos los que aparcan sus motos sobre baldosas podotáctiles, las que sirven a las personas con discapacidad visual para orientarse y detectar situaciones de riesgo, como las instaladas en los pasos de peatones; o también abunda aquellas que las dejan pegadas a plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, lo que les complica todavía más salir y entrar a su vehículo.

Una de las excepciones en las que se obliga a aparcar la moto en semibatería sobre la acera en lugar de en línea en Vigo es cuando ésta o el paseo tenga más de cinco metros de ancho.

La obligación que muy pocos motoristas cumplen en Vigo

Aunque por regla general la mayoría de motoristas sí estacionan en línea junto al bordillo de la acera, lo que pocos cumplen es el punto 2 del artículo 18 de la Ordenanza General de Circulación de Vigo. ¿Cuántas veces ha visto a un piloto apagar su moto, bajarse de ella y llevarla por el manillar por la acera para estacionarla? Probablemente, nunca.

Un motorista con la moto sobre la acera en Vigo. / MARTA G. BREA

La ordenanza de Vigo prohíbe circular con el motor encendido por la acera, lo que muchos hacen no solo para subirse a ellas, sino para llevar la moto hasta el punto de estacionamiento. Y eso que la norma es clara: «El estacionamiento en aceras o paseos se hará circulando con el motor parado y sin ocupar el asiento, pudiendo utilizar solo el motor para salvar el desnivel del bordillo».

El último punto que recoge la Ordenanza de Circulación General de Vigo sobre el estacionamiento de motos regula el estacionamiento de las motos y ciclomotores en la calzada, algo poco habitual, pero permitido: «Se hará en semibatería y, cuando se realice entre vehículos no podrá impedir el acceso a los mismos».