Zona Franca de Vigo lanza los presupuestos «más ambiciosos» de su historia: innovación y transformaciones urbanas centran las principales inversiones para 2027

Con la anticipación suficiente para que estén plenamente operativos desde el 1 de enero, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo aprobó en pleno los presupuestos para 2027, las «cuentas más ambiciosas de la historia», en palabras del delegado especial, David Regades, a la conclusión de la sesión plenaria. Y es que el programa de inversiones incluido en el documento contempla para el próximo ejercicio casi 124 millones, un 47% más que en el presente año, mientras que la previsión plurianual hasta 2030 asciende por encima de los 500 millones.

Entre los proyectos que recibirán un impulso notable el próximo ejercicio está el «VgoTIC Global Hub» de López Mora, con 22 millones para hacer realidad la nueva incubadora de alta tecnología y la primera fase de la reforma del resto de edificios y de la parcela; la ampliación, mejora y nuevas infraestructuras del polígono de Balaídos (19,6 millones); la ampliación del Parque Tecnológico y Logístico (7,6 millones); las naves logísticas de la Plisan (7,1 millones); la construcción de la planta de producción de semiconductores fotónicos de Sparc (2 millones) o la construcción del World Car Center (3,3 millones). Además, se contemplan también partidas para el futuro aparcamiento de A Balsa junto a la VG-20, el Vivero de Empresas y Centro de Negocios de Redondela y la implantación de otros centros similares en la provincia.

Además, las intervenciones urbanas para revitalizar zonas degradadas también tienen un importante hueco en los presupuestos del año que viene, con más de 38 millones para proyectos como el de la Panificadora, el nuevo barrio de Guixar, la adquisición y adaptación de un edificio para el «hub» audiovisual o el aparcamiento subterráneo de la ETEA.

En lo que respecta a las inversiones previstas con la dotación de suelo para potenciar los parques empresariales, se reservan 4,8 millones para mejorar la Plisan, el Parque Tecnológico y Logístico y hacer otros nuevos en Cuntis, A Cañiza o A Pasaxe (Gondomar).

El delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, se refiere a las cuentas destacando que, «en 2027 volveremos a ser el principal agente inversor en el área para seguir potenciando el tejido empresarial, generando riqueza, creando empleo cualificado y avanzando en nuestros proyectos estratégicos, marcados por la innovación, la nueva economía y los nuevos sectores industriales». También destacó que «2026 ha sido un año muy ambicioso con el inicio de las obras de la fábrica de semiconductores fotónicos o de los edificios del VgoTIC Global HUB en López Mora, mientras que el año que viene tenemos una hoja de ruta para participar en intervenciones urbanas muy potentes y transformadoras, iniciaremos la ampliación de los parques empresariales e intervendremos en proyectos muy esperados de vivienda, automoción, emprendimiento y seguridad».

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Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que presidió el pleno, destacó que este presupuesto es «una acción extraordinaria de la máxima importancia, que va a seguir adelantando a Vigo en el mundo de las nuevas tecnologías».