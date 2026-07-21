Accidente
Vuelca y queda de costado en Mos un camión hormigonera
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Mos
Un camión hormigonera de una empresa de Ponteareas volcó lateralmente ayer en el enlace de la A-52 con la A-55, en Sanguiñeda (Mos).
El accidente provocó el vertido de parte del hormigón sobre la calzada, aunque no hubo heridos. Inicialmente se temió que el conductor estuviese atrapado, lo que motivó la movilización de un amplio operativo de emergencias.
Intervinieron Bomberos del Consorcio Provincial, GES de Mos, Policía Local y Protección Civil de Porriño, además de la Guardia Civil de Tráfico. Finalmente, el conductor no precisó asistencia de ningún tipo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concello «encaja» el «Vigo Arena» en Teis: así es la propuesta de vanguardia que colocará la ciudad en el mapa de los grandes conciertos
- Un centenar de personas conforman la batida más multitudinaria para encontrar a María Pereira
- «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
- La Panificadora de Vigo creará jurisprudencia nacional
- Tus heces por la ciencia: El Galicia Sur pide colaboración ciudadana para crear el primer observatorio de microbiota
- Cancelado el festival de este sábado en el Museo do Mar en Vigo por «deficiencias» en la documentación entregada
- Vigo acelera su proyecto para convertir las Cíes en geoparque de la Unesco y avisa: «Después seremos Patrimonio de la Humanidad»
- Una boda con Obi-Wan Kenobi, Xena y dinosaurios hinchables