Vuelca y queda de costado en Mos un camión hormigonera

Un camión hormigonera de una empresa de Ponteareas volcó lateralmente ayer en el enlace de la A-52 con la A-55, en Sanguiñeda (Mos).

El accidente provocó el vertido de parte del hormigón sobre la calzada, aunque no hubo heridos. Inicialmente se temió que el conductor estuviese atrapado, lo que motivó la movilización de un amplio operativo de emergencias.

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Intervinieron Bomberos del Consorcio Provincial, GES de Mos, Policía Local y Protección Civil de Porriño, además de la Guardia Civil de Tráfico. Finalmente, el conductor no precisó asistencia de ningún tipo.