Veinte agentes en prácticas reforzarán la Policía Nacional en Vigo este verano

Vigo incorporará 20 policías nacionales en prácticas dentro del nuevo contingente destinado a las distintas comisarías de Galicia. En total, son 108 agentes —80 hombres y 28 mujeres— los que comienzan ahora esta última etapa de formación en la comunidad, un periodo de once meses en el que deberán completar su preparación antes de ejercer plenamente las funciones propias de su categoría.

Los nuevos efectivos vigueses forman parte de una promoción que se repartirá por todas las comisarías provinciales y locales dependientes de la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Además de Vigo, recibirán agentes en prácticas A Coruña, Ferrol, Santiago, Ribeira, Lugo, Monforte de Lemos, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa y Marín. Como novedad, este año también se incorporan a las comisarías locales de Viveiro y Monforte de Lemos.

La presentación oficial tuvo lugar en la plaza de María Pita, en A Coruña, en un acto presidido por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el jefe superior de Policía de Galicia, el comisario principal Pedro Pacheco. También participaron la alcaldesa coruñesa, Inés Rey, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, junto a distintos mandos policiales.

Noticias relacionadas

Los agentes culminan así el proceso selectivo tras superar las pruebas de la oposición y el curso en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Durante su periodo de prácticas, prestarán servicio en distintas áreas operativas, entre ellas seguridad ciudadana, policía judicial, extranjería y fronteras, policía científica, información y la oficina de denuncias.