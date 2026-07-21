La UVigo ayuda a mejorar la comunicación institucional en redes sobre desastres naturales

El 94% de la población española siguió las noticias sobre la trágica DANA de 2024 bastante (39%) o muy de cerca (55%), según el informe realizado por la organización internacional sin ánimo de lucro y contra la polarización More in Common. Las redes sociales fueron la segunda vía (56%) para seguir una catástrofe natural que se cobró 238 víctimas mortales. Solamente la televisión (83%) se situó por delante de estas plataformas y la más destacada fue Instagram (56%).

Un estudio de la UVigo que analiza la producción y el alcance de las publicaciones según el tipo de emisor subraya el «papel relevante» de Instagram como canal comunicativo durante desastres naturales y recomiendan a las instituciones públicas que adopten «estrategias de presencia activa» en las redes que tengan en cuenta sus dinámicas de consumo, además de colaborar con otros perfiles de alta visibilidad como influencers.

Hasta ahora, la investigación académica sobre la DANA en el ámbito de la comunicación se ha centrado, en gran medida, en la desinformación, pero pocos trabajos han abordado las redes sociales y, cuando lo han hecho, han optado mayoritariamente por X o Facebook a pesar de que Instagram es la más utilizada. Tampoco se habían analizado antes los principales actores en este flujo informativo en el que inflluencers, creadores de contenido, medios alternativos e incluso personas comunes disputan el dominio a los medios de comunicación tradicionales, que mantienen su «papel central».

Maribel Míguez y Alberto Dafonte, profesores e investigadores del grupo Sepcom de la Facultad de Comunicación, abordan de forma novedosa este «ecosistema híbrido» a partir del análisis de 3.042 publicaciones entre las más de 14.000 recopiladas con el hashtag #dana que superaron las 100.000 visualizaciones entre el 24 de octubre, día en el que la Aemet emitió una alerta por DANA, y el 17 de noviembre, cuando se estabilizó el volumen de publicaciones tras un segundo evento de estas características.

Las publicaciones fueron clasificadas en función de once tipos de emisor -entre otros, emergencias y fuerzas de seguridad, instituciones, medios, macro y microinfluencers, políticos y partidos, cuentas temáticas especializadas o servicios meteorológicos-, además de tener en cuenta fechas, número total de publicaciones, visualizaciones acumuladas y promedio por post.

Durante el periodo de estudio, algo más de 4.000 emisores generaron contenido con el hashtag #dana. La cuenta no oficial masqueguardiacivil fue la más activa, seguida de medios como El Español, ABC, El Mundo o RTVE Noticias. Casi el 60% de los emisores publicaron un único post y solo el 5,6% generaron más de 10 publicaciones relacionadas con la catástrofe.

Para poder identificar a los principales emisores, los autores analizaron 3.042 post virales, con más de 100.00 visualizaciones. Y obtuvieron un total de 718 agrupados en 11 categorías diferentes.

El grupo más numeroso es el de los medios de comunicación (26,7%) y también el más activo: publicaron casi el 55% de los contenidos virales y acumularon el promedio más alto de visualizaciones, un 54,6%. Destacan particularmente los periódicos tradicionales por su «capacidad de generar contenidos de amplio alcance» y también gozan de relevancia los medios digitales generalistas.

Por detrás se sitúan los macroinfluencers (con más de 100.000 seguidores). Son el 23,9% de los emisores, responsables del 13,15% de publicaciones y con el 11,19% de visualizaciones. Los microinfluencers son menos numerosos (6,82%) pero su promedio de visualizaciones (4,12%) es superior al de otros grupos.

Los perfiles verticales -cuentas temáticas sobre humor, fenómenos virales o contenidos sensacionalistas- son uno de los grupos más eficaces en cuanto a engagement. Emitieron solo el 9,7% de las publicaciones virales pero obtuvieron el mejor promedio de visualizaciones por post, casi 700.000.

Las instituciones públicas y los partidos políticos tienen, por contra, «una representación marginal» tanto en número de publicaciones como en alcance.

También fueron identificados los 25 actores más relevantes: al menos, 10 contenidos virales, más de 5 millones de visualizaciones totales y un promedio por post superior a las 150.000.

Los medios de comunicación tradicionales, sobre todo, periódicos dominan en este grupo, seguidos de perfiles verticales como Cabronazi o Naturaleza Extrema, servicios meteorológicos especializados (MeteOrihuela y ElTiempo.es) y el microinfuencer JJ Morales Flores, un policía nacional que crea contenido en redes.

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Los autores concluyen que la viralización no depende en exclusiva de la autoridad del emisor y destacan que las instituciones deben combinar el rigor en la información sobre desastres naturales con formatos adaptados a las dinámicas del consumo incidental en redes. Además recomiendan «fortalecer» la colaboración con actores no especializados de alta visibilidad como perfiles temáticos o influencers que ya tienen audiencias consolidadas y capacidad de movilización simbólica para «ampliar la difusión de información pública fiable».