Patrimonio
Tui recorre este martes sus lugares de memoria democrática
Tui celebrará este martes 21 de julio una «Ruta por los lugares de memoria democrática», incluida en el ciclo «Conoce nuestro patrimonio». La visita comenzará a las 20.30 horas en la plaza del Concello y recorrerá distintos espacios vinculados a los acontecimientos de julio de 1936.
La actividad coincide con el 90 aniversario del golpe de Estado y recordará la semana en la que Tui mantuvo su adhesión a la Segunda República hasta la entrada de las tropas franquistas el 26 de julio.
La ruta estará guiada por Helena Pousa Ortega, presidenta de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica del Baixo Miño, Condado y Louriña. La participación en la actividad es libre y gratuita.
El martes 28, la propuesta es «Las huellas de 800 años de arte en la catedral de Tui”, guiada por Marta Cendón Fernández, catedrática da USC e presidenta do IET.
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