El TSXG ordena indemnizar con 21.500 euros a un policía nacional herido durante los altercados de la huelga del metal en Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la Dirección General de la Policía a indemnizar con 21.506 euros a un policía nacional de Vigo que resultó herido debido a la explosión de un petardo durante los altercados de una de las jornadas de huelga del metal de julio de 2023. El agente, destinado en la UIP, formaba parte de un cordón policial establecido ante la factoría de Stellantis y fue golpeado por uno de los artefactos que lanzaron los manifestantes junto a botellas, piedras o bolas de acero.

El policía fue alcanzado por dicho artefacto en el pie derecho y sufrió lesiones que afectaron a esa pierna y a la izquierda. Debido a las heridas, estuvo seis meses de baja laboral y le quedaron secuelas.

Tras el archivo judicial del atestado policial derivado de aquella jornada, que recogía la agresión al agente, este solicitó a la Dirección General de la Policía ser indemnizado por lesiones y secuelas, pero la Administración lo rechazó alegando que los gastos de curación ya habían sido abonados por Muface y que, dado que había ocurrido en acto de servicio, percibió todo lo que le correspondía durante la baja como si hubiese estado trabajando.

Reparación

El TSXG, en una sentencia contra la que cabía recurrir, considera que lo ya percibido «no obstaculiza su derecho a ser resarcido por la Administración durante esa época, porque el instituto de la plena indemnidad o de la reparación integral posibilita la compatibilidad de las cantidades percibidas por diferentes vías»: «El resarcimiento no se agota en la percepción de las retribuciones durante la baja ni en la asistencia médica: se enmarca en la relación de servicio que le une con los miembros del Cuerpo Nacional de Policía».

El agente, se concluye, sufrió una agresión «en el desempeño de su actuación profesional como guardián del orden público».