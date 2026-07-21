Rodeo hasta Sárdoma o «pateada» a Gran Vía: las obras en A Salgueira alejan el autobús de Vitrasa

Entrar y salir del barrio vigués de A Salgueira se complica. Pero no solo en coche, sino también en autobús. El cierre por tramos de la calle Baixada a Salgueira (entre Emilia Pardo Bazán y la Rúa do Carballo) ha obligado a Vitrasa a alterar su línea 18A, la que permite a los vecinos y usuarios del transporte público (muchos de edad avanzada) ir desde el barrio hasta el centro de la ciudad.

Desde ayer lunes y hasta que finalicen las obras (10 de agosto según las previsiones de la Concejalía de Tráfico) Vitrasa ha anulado en sentido Vigo seis paradas del transporte público. Se trata de todas las ubicadas en el corazón de A Salgueira y también las de Emilia Pardo Bazán: Coutadas, 76; Barrio de A Salgueira, 106; Entrada A Salgueira, 5; Baixada A Salgueira, 49; Emilia Pardo Bazán (cruce Baixada a A Salgueira) y Rúa Emilia Pardo Bazán, 3.

¿Qué alternativa ha dado Vitrasa a los vecinos para poder seguir utilizando el transporte público? Según informa la concesionaria en un comunicado oficial, los vecinos de A Salgueira que necesiten ir hacia el centro de Vigo tendrán dos opciones: dar un rodeo en bus hasta Sárdoma u optar por una «pateada» hasta Gran Vía (la calle o el Centro Comercial).

Informa Vitrasa que las paradas más próximas que quedarán operativas son la de la Baixada á Ponte Nova, 13 (a la altura de la superficie comercial) y todas las de Gran Vía, desde el cruce con Baixada O Castaño hasta Praza de España. Si bien es cierto que en un margen de 5 a 10 minutos caminando se puede llegar a ellas desde la zona más habitada de A Salgueira, donde se ubica el Grupo Sindical o la Asociación de Vecinos Rosalía de Castro, lo cierto es que al ubicarse el barrio en una ladera del Val do Fragoso, escalar hasta la Gran Vía es una opción que muchos vecinos de avanzada edad se ven obligados a descartar.

Vitrasa les ha dado otra opción para evitar tener que ir caminando hasta la Baixada á Ponte Nova. Eso sí, los usuarios tendrán que dar un importante rodeo para llegar al centro de Vigo. «Os usuarios do barrio da Salgueira, con destino Praza de España, poderán acceder á liña 18A, que fará percorrido circular con destino Sárdoma, e continuando cara Praza de España. Os horarios de paso son os actuais con destino Sárdoma», informa. Es decir, para llegar en bus al centro de Vigo, los vecinos de A Salgueira tendrán que dar un rodeo hacia atrás para poder llegar a su destino.

Rodeo también en coche

Entrar y salir de A Salgueira hacia Gran Vía y Plaza de España por Emilia Pardo Bazán (la antigua Carretera Provincial) obliga también ahora a dar un rodeo desde ayer 20 de julio y durante un mes debido a los trabajos de canalización que la empresa Edelne está desarrollando en la Baixada A Salgueira.

Según ha informado la Concejalía de Tráfico, el corte comienza en el tramo superior de Baixada A Salgueira (a la altura del colegio San Fernando). Estos trabajos han obligado ya a cortar este vial y solo se permitirá el acceso a garajes, servicio público y carga y descarga.

Las obras de canalización se desarrollarán por tramos durante un mes. La primera semana, del día 20 a 27 de julio, se cortará este primer punto en el que se ubica el embudo de paso pegado bar Lobishome, lo que impedirá acceder hacia y desde Mantelas. Luego, del 27 de julio al 10 de agosto las obras se trasladarán al tramo siguiente desde Mantelas. Finalmente, del día 10 de agosto al 17, se cerrará la Baixada A Salgueira entre el cruce con Mantelas y la Rúa do Carballo.

La Baixada A Salgueira es una de las principales entradas y salidas del barrio hacia el centro de la ciudad. Aunque la Concejalía de Tráfico no ha informado de cambios de tráfico o desvíos recomendados, todo apunta a que la rúa do Carballo (donde se sitúa el colegio San José de Cluny) se convertirá durante el próximo mes en la principal escapatoria para que los vecinos puedan llegar hacia Emilia Pardo Bazán y salir hacia Gran Vía en dirección a plaza de España.