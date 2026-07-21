La recién cancelada Xornada Cultural Mar de Galicia baraja nueva fecha para este verano

La Xornada Cultural Mar de Galicia estaba prevista que se celebrase el pasado sábado 18 de julio en el Museo do Mar, en Vigo, pero finalmente no fue así. Los agentes de la Policía Local se presentaron «a menos de 24 horas» para precintar el recinto, impidiendo así la celebración del nuevo festival musical, deportivo y cultural. Alegaron «deficiencias» en la documentación entregada al Concello de Vigo, dejando a los miembros de la Asociación Over —organizadora del evento— «estupefactos».

Tras el conflicto, con el fin de no tirar por la borda el esfuerzo y trabajo realizado durante varios meses para preparar el evento, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, se reunieron este martes con los representantes de Over. El objetivo principal era reprogramar la cita y «recuperar cuanto antes la actividad prohibida por el gobierno local». Así lo aseguró Ortiz, que calificó la decisión como un «ataque» a la cultura local y denunció la notificación de la resolución in extremis, evitando así cualquier tipo de solventación.

«A día de hoy seguimos sin saber por qué una actividad que presentó la solicitud de los permisos con más de un mes y medio de antelación acabó suspendida con menos de 24 horas de margen» se preguntó la representante provincial. Al mismo tiempo, hizo un llamamiento a la institución local a dar explicaciones y reclamó agilidad en los trámites administrativos.

Sánchez considera que el veto se debe al respaldo de las entidades provincial y autonómica. «Caballero le está echando un pulso a la ciudad con esta espiral de prohibiciones y lo va a perder», proclamó. «Empieza por la música local, sigue por las pantallas para ver a la Selección Española, continúa con una jornada cultural... ¿Qué será lo siguiente?», concluyó la vicepresidenta de la Deputación.