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¿Quieres prepararte como TCAE en 9 meses de teoría y cinco de prácticas remuneradas? Cepovisa incorpora esta modalidad

El centro de estudios constata un aumento "exponencial" del interés por las titulaciones sanitarias

El director de la escuela, Manuel Torres.

El director de la escuela, Manuel Torres. / Ribera Salud

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R. V.

El ciclo medio de Auxiliar de Cuidados de Enfermería del Centro de Estudios de Povisa (Cepovisa) ofrece este año una novedad: es posible realizarlo en la modalidad dual intensiva, que combina un curso de formación teórica durante nueve meses en sus instalaciones, con otros cinco de prácticas remuneradas en centros sociosanitarios colaboradores.

Cepovisa ha constatado que «el interés académico por la familia sanitaria en general ha crecido exponencialmente en los últimos años». «Detrás de este interés se encuentra la necesidad de continuar la formación, mediante la realización consecutiva de varios ciclos de Formación Profesional, o utilizando la FP como vía de acceso a grados del ámbito sanitario, como Medicina, Enfermería o Fisioterapia», sostiene Manuel Torres Vizcaya, director de la escuela. Con esta formación dual intensiva queiren acerca al alumnado al entorno laboral.

«La combinación de profesorado en activo y una amplia red de centros para realizar las prácticas constituye nuestro principal valor añadido», defiende Torres y explica que esto «permite conocer distintos entornos asistenciales y adquirir una visión global de la profesión, siempre con un seguimiento muy cercano por parte de los tutores».

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Otras titulaciones

La escuela también imparte los grados superiores de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Radioterapia y Dosimetría. El año pasado incorporó la opción de cursar estas titulaciones también en modalidad online, una opción especialmente dirigida a personas trabajadoras o con responsabilidades familiares, que pueden cursar el ciclo completo o únicamente los módulos que necesiten.

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