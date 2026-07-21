Casi nueve de cada diez alumnos de la UVigo consideran que el acceso a un alojamiento asumible condiciona la elección de universidad y más de un tercio echan en falta ayudas institucionales para buscar vivienda. El Consello Social presentó durante el pleno extraordinario celebrado este martes los resultados de un estudio realizado en los tres campus y que incluye una encuesta realizada a más de 700 estudiantes de la institución.

El informe, realizado por los profesores Isabel Diéguez, Ana Gueimonde y Andrés Mazaira, analiza la oferta y la demanda de alojamiento, compara la situación de la UVigo con otras universidades españolas e internacionales, identifica políticas y buenas prácticas y consulta directamente al alumnado.

A la luz de los resultados, el Consello Social destaca que la búsqueda de vivienda no es una cuestión meramente residencial, sino que supone un reto para el acceso a los estudios, la permanencia y la experiencia universitaria, así como para la igualdad de oportunidades y la captación de alumnos. Y demandan medidas a medio y largo plazo que mejoren lass condiciones y refuercen la competitividad de la UVigo.

El pleno del Consello Social se celebró en el castillo del concello ourensano de Maceda y fue el primero que contó con la presencia de la nueva rectora, Carmen García Mateo, la secretaria xeral, Emma Rodríguez, y la gerenta Ana Comesaña.

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Su presidente, Ernesto Pedrosa, les dio la bienvenida y expresó su voluntad de mantener una colaboración estrecha para seguir avanzando en los grandes desafíos de la UVigo.