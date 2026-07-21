Actividades
Mos prepara una jornada de cultura y ciencia por el eclipse solar
El Concello de Mos celebrará el próximo 12 de agosto «Mos Baixo as Estrelas», una jornada especial dedicada al eclipse solar y a la lluvia de Perseidas. Segun informo ayer el Concello, el evento tendrá lugar en el Castro de Herville.
La programación arrancará a las 19.15 horas con una salida guiada hacia la mámoa de Chan da Carreira, acompañada de una actividad divulgativa centrada en la observación segura del eclipse, cuyo punto máximo está previsto para las 20.30 horas.
La propuesta combinará ciencia, cultura y ocio con una ruta guiada, oferta gastronómica y diversas actuaciones. Entre ellas destacan la participación del Grupo Arume de Guizán, un espectáculo del Mago Marco y un concierto del grupo Patinamá. Además, los más pequeños podrán disfrutar de talleres infantiles de pintacaras, calcomanías y elaboración de atrapasueños.
La jornada se prolongará hasta pasada la medianoche con una sesión de iniciación a la observación del cielo nocturno y de las Perseidas. Algunas actividades requieren inscripción previa al contar con plazas limitadas.
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