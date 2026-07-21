Una joya del Camino entra en la biblioteca del Centro Teológico de Vigo

La biblioteca del Centro Teológico «San José» de Vigo acaba de incorporar a sus fondos una reproducción facsímil del Códice Calixtino, también conocido como Liber Sancti Jacobi, una de las obras más relevantes de la cultura medieval y del Camino de Santiago. La adquisición, realizada ante la proximidad del Año Santo Compostelano de 2027, fue posible gracias a la donación de un particular y refuerza el patrimonio bibliográfico de la diócesis de Tui-Vigo.

El nuevo ejemplar se suma a una biblioteca que cuenta ya con 64.200 volúmenes y 1.127 títulos de publicaciones periódicas, al servicio tanto de la comunidad académica como de la sociedad. El centro busca consolidarse así como un espacio de conservación, estudio y difusión del legado histórico, cultural y religioso de la Iglesia, especialmente en ámbitos como la Teología, la Historia de la Iglesia y el fenómeno jacobeo.

El facsímil del Códice Calixtino. / FdV

El facsímil incorporado en Vigo forma parte de una edición exclusiva promovida por el Cabildo de la Catedral de Santiago y realizada por Manuscript Ediciones. Su elaboración exigió un complejo proceso de reproducción mediante fotografía de alta resolución y un minucioso ajuste cromático página a página para reproducir no solo el contenido del manuscrito original, sino también las huellas acumuladas a lo largo de los siglos.

El ejemplar que se conserva ahora en el Centro Teológico es el número 12 de esa edición. La reproducción refleja con precisión el desgaste de la encuadernación, las perforaciones del pergamino, las anotaciones marginales y las correcciones realizadas en el manuscrito original, lo que permite acercarse a la obra con un alto grado de fidelidad.

Escrito entre los siglos XII y XIII bajo el impulso del arzobispo Diego Gelmírez, el Códice Calixtino reúne cinco libros con textos litúrgicos, sermones, relatos de milagros, composiciones musicales y la considerada primera gran guía del peregrino a Compostela. Su contenido lo convierte en un testimonio excepcional de la espiritualidad medieval, de la vida eclesial y de la cultura europea vinculada al culto al apóstol Santiago.