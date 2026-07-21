La hermana del último fusilado del franquismo, el vigués Xosé Humberto Baena, exige revisar los libros de Historia

Flor Baena, hermana del vigués Xosé Humberto Baena, el último fusilado del franquismo en 1975, ha pedido a la ministra de Educación, Milagros Tolón, que se revisen los libros de Historia de los centros de enseñanza de toda España para que su hermano figure como asesinado y no como asesino.

Baena envió el lunes una carta a Tolón con esta petición, después de que el verano pasado recibiese la declaración de reconocimiento y reparación personal establecida en la Ley de Memoria Democrática que declaró ilegal e ilegítimo el tribunal que condenó a su hermano y anuló la pena de muerte a la que fue condenado, ha informado Amnistía Internacional Vigo.

La hermana del fusilado pide a la ministra que tome medidas oportunas para que en los manuales escolares de los centros de enseñanza de toda España se recoja la anulación de la pena y que su hermano figure como un asesinado por el franquismo y no como un asesino.

Flor Baena expresa su preocupación por el desconocimiento entre la juventud acerca de lo ocurrido en los últimos años del franquismo

En su escrito, apela a las normas internacionales de derechos humanos y la propia Ley de Memoria Democrática de 2022, que prevé la actualización de los contenidos de enseñanza obligatoria y Bachillerato para reflejar la represión sufrida en la Guerra Civil y la dictadura.

También recoge la adopción de medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática, impulsando asimismo en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

En la carta, le expresa su preocupación por el desconocimiento entre la juventud acerca de lo ocurrido en los últimos años del franquismo por lo que ve en los centros de enseñanza en los que da charlas sobre este tema y los libros de Historia que ha consultado.

Xosé Humberto fue el último de los cinco fusilados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975.

La familia sostiene que fue condenado tras un Consejo de Guerra sumarísimo plagado de irregularidades, acusado de un delito de asesinato del que era inocente tras ser torturado durante su detención.